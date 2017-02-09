' الأرصاد ': استمرار تأثر البلاد بمنخفض السودان مع فرص لسقوط الأمطار

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يصاحبه كتلة هوائية رطبة تؤدي إلى تكاثر السحب مع فرص لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بـ (الأرصاد) عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن طقس اليوم غائم جزئي والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها بين 15 و40 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح القراوي أن هذه الرياح ستكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع توقعات بأن تكون درجة الحرارة العظمى ما بين 21 و24 درجة مئوية في وقت الظهيرة وحالة البحر خفيف الموج إلى معتدل يعلو أحياناً وارتفاعه من قدمين إلى 6 أقدام.

وأضاف أن كميات السحب والأمطار تقل تدريجياً مساء اليوم الخميس والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومتراً في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج من قدمين إلى 5 أقدام.

وتوقع القراوي لنهار غد الجمعة طقساً مشمساً مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و32 كيلومتراً في الساعة والحرارة العظمى ما بين 20 و22 درجة مئوية والبحر خفيف الموج إلى معتدل وارتفاعه من قدمين إلى 4 أقدام.

وأضاف أن طقس ليل الجمعة سيكون بارداً والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومتراً في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 8 و10 درجات مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه من قدمين إلى 4 أقدام.

وقال القراوي أن الطقس نهار سيكون بعد غد السبت مشمساً مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و30 كيلومتراً في الساعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية والبحر سيكون خفيفاً إلى معتدل الموج من قدم إلى 4 أقدام.

وأضاف أن الطقس البارد في الليل سيستمر مساء السبت مع رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومتراً في الساعة والحرارة الصغرى تتراوح ما بين 9 و11 درجة مئوية وتظهر بعض السحب المتفرقة والبحر سيكون خفيفاً إلى معتدل الموج من قدم إلى 3 أقدام.