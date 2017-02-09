فرنسا: إصابة 5 على الأقل بإنفجار بمفاعل نووي



قالت صحيفة 'لو دوفان ليبيريه' الفرنسية المحلية، إن سلطات المحافظة الفرنسية التى شهدت انفجارًا جزئيًّا بمفاعلها النووى، أعلنت إصابة 5 أشخاص على الأقل فى هذا الحادث بإصابات خفيفة، وأنه من المرجح أن يكون هناك مصابون آخرون.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن السلطات تلقت البلاغ بوقوع انفجار، وتواجد دخان كثيف داخل مبنى المفاعل، وأكد رجال الحماية المدنية أن الواقعة بالكامل وقعت داخل المفاعل، ولكن لا توجد أى مخاطر بشأن احتمال وقوع تسرب إشعاعى أو تخريب فى جسم المفاعل.

يُذكر أن أجهزة الأمن والطوارئ التى انتقلت لمقر الحادث على الفور، أعلنت من قبل عن إصابة عدد من الأشخاص، قبل أن تعلن السلطات المحلية العدد الأولى، بينما اكدت الأجهزة الأمنية أن الوضع حاليا يدخل فى نطاق السيطرة، وأن الانفجار جزئى ووقع فى إحدى الغرف الخاصة بالماكينات.