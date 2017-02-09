بالأسماء/ ديوان الخدمة المدنية يرشح 1401 شخص للعمل لدى الجهات الحكومية

أعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء 1401 مواطن ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف خلال فترات سابقة.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الديوان نهلة بن ناجي في تصريح صحفي اليوم الخميس ان الديوان مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.

وذكرت ان ذلك يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية لا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية موضحة أن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا لاحتياجات جهات العمل الطالبة .

ودعت المرشحين في الدفعة الحالية الى مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون مراجعة ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من 14 فبراير الجاري مصطحبين معهم المستندات المطلوبة.

وفيما يلي أسماء المرشحين:-

إدارة الفتوى والتشريع

ديما جابر حنيف جابر

نوف راشد عقيل خليفه

خلود صلف مزيد المطيرى

ريم أحمد محمد العدواني

الأمانة العامة للأوقاف

غاده نهار عبد الله العجمى

زهراء هانى سيد على سيد جابر

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

كنوز عقاب جفران المطيرى

دانه محمد حمد الهاجرى

بدريه حسين على الكندري

مها عبيد محمد المطيرى

عهود شريد براك . هادى

زهره حبيب طربوش مطرود

زينب درويش علم صادق

نوف سالم عبدالهادى الحشار

سلمى شايع عواد العازمى

ساره اسماعيل ابراهيم التميمي

نوره عبد الله مدوس الدوسري

هدى احمد على العنزى

نوير مفلح مدغم العازمى

سيهام مسلط لافي المطيري

ألطاف دخيل ثنيان السليمانى

فاطمه محمد ابراهيم ملا حسين

أوراد سليمان علي زويد

حنين شبيب خالد العجمي

فاطمه سالم سيف الحجيلان

دلال صالح سعد البخيت الديحاني

منى حسن ناصر . علي

احمد محمد عيسى الغزالى

سهام مبارك براك العازمى

عليا راشد عايض عوض

غدير معدى هجاج العازمى

فاطمه فالح سعيد العازمى

ساره وديد مهدي القحطاني

الإدارة العامة للإطفاء

نواف سليمان يعقوب . الجويهل

الإدارة العامة للجمارك

عبدالله محمد علي العازمي

الإدارة العامة للطيران المدنى

ساره فالح محمد العجمى

حسن حسين عبد الصمد الاربش

خديجه بدر غلوم عبدالله حسن

غدير ثامر الهاده الرشيدي

مي متعب فلاح العازمي

نجلاء سويد هورى الطريبيل

ساره على عويض المطيرى

فاطمه عبد الله فلاح السحيب

فاطمه طلق محمد العازمى

حياه فهد ثامر العازمى

منيره عبد الهادى مهنا العازمى

ابرار متعب جهز المطيري

دلال محمد شلوان الشلوان

الادارة المركزية للاحصاء

اشواق صالح شرار العتيبى

العنود عواد مطلق العازمى

شهد حامد مرزوق المطيري

ابرار خدعان شبيب العازمي

منار عراك ادخيل ابريم العنتري

فاطمه محمد مجبل العازمي

دانه فوءاد عبد الرحمن الخراز

شيخه سعود عبد العزيز المنيع

ياسمين ناصر محمد الجويسرى

امنه سمير مقطوف جابر

معالى مرزوق زايد العازمى

عبد الله ساير جويعد الصهيبي

حنان ملحان محسن المطيرى

هاجر متعب مبارك الراجحى

روان سلطان نزال الشمرى

رشا غريب طميش الظفيري

امينه معجب عيسى . جاركى

انوار حبيب ابريم العازمي

حنان راشد فلاح العازمى

حصه عجران فدغوش العجمى

شروق محمد ملابش العنزى

عنود نافع عبد الرحمن المطيرى

أسماء علي عوض المطيري

منيره دغش فلاح الحجرف

المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب

فاطمه محمد لافي غانم المطيري

حنان عواد خمخيم العازمى

شوق صالح محمد العجمى

ساره بدر ناصر العدوانى

مريم جابر احمد اشرف

منال خالد ذياب العازمى

عائشه طلق فرحان العازمى

شوق فالح عامر الهاجرى

اسماء على خالد الوصيص

دانه فيصل احمد عياده

فاطمه عبدالرحمن اسعد خريبط

عائشه صالح على الكهيدان

شروق متعب صلبى المطيرى

افراح احمد ناشى العازمى

نوره حمود حسن المطيرى

شهد سعيد بتال السبيعى

انوار سعيد طلق العازمي

ناهد محمد على الكندرى

ساره سالم مرزوق العازمى

نوره محمد عيسى العميرى

مها ظاهر حضيرم العازمى

الطاف مجبل هادى العازمى

عفاف لافى متروك العازمى

نوره محمد راشد المرى

ساره مطلق مناحى الفزير

افراح عايد مطلق العازمى

الهيئة العامة لشئون القصر

طلال عبد الله يعقوب الفودرى

جميله هادى سعد العازمى

ريم كامل هطيل العنزى

ابرار عبدالله سعود ضويعن

ريم محماس خاتم العازمى

سلمى عبود ردعان العازمي

بشاير صويلح صالح العتيبي

ساره سالم فارس الحطاب

ساره فهد مهنا الخالدي

مريم عبدالله منصور بذال الرشيدي

سعد عادل سعد . الرشيدى

اشواق صالح حمود العازمى

خلود مليح عبد الرحمن العازمى

حصه نواف عطاء الشمري

وضحه عادل خالد الياقوت

فارس خالد ساير . الظفيرى

ساره نياف بداى المطيري

نجود عبد الله مسعر الشمرى

البندرى عبد الله جعيثن العبد الله

ساره عوض فهد العازمى

الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة

ايمان خضير محمد

عائشه عايد رهق سعد

عبير محمود دله

تحرير فرحان حاكم فراج

عاليه مبارك عبد الله الرشيدى

سعده محمد عيد الظفيري

ساره فهاد حسين العجمي

نورا راشد كميخ المطيرى

ايمان فلاح قبلان العازمى

اميره فيصل خلف العنزى

امانى محيسن بخيت الميمونى

رثعاء ذيب مترك القحطانى

نوره محمد عقلى . الهاملى

فوزيه رفاعى سند العازمى

شيخه سامي عبدالرزاق الزيد

ساره محمد عايض العجمي

سميه ضيف الله سعود الماجدي

ابرار درويش حجى ابراهيم عبدالله الحمادي

الجازي سعود بجاد العتيبي

شيمه سعد فهد الهاجرى

ليلى مبارك فالح البذالى

شرعاء ذعار عبدالله السبيعي

بدر محمد حجرف العتيبي

بشار محمد على شمس

حصه أحمد يوسف المنصور

حصه عبد المحسن ناصر المصيليت

سعدون عبد الهادى سعدون العتيبى

دلال نافل بدر المطيرى

سلوى شعيفان صقر العتيبى

ساره ناصر عبيد الرشيدى

عيسى عباس بن على جاسم

مشاعل حسين نايف العنزى

نوف فهد سعران المطيرى

صافيه عبد الله مبارك العجمى

الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب

ساميه فهيد مبارك العازمى

خالد سهو مطلق الخالدى

نفله مبارك على اعويش

يوسف فوءاد مهنا عبدالله المهنا

الهيئة العامة للرياضة

محمد فرحان سعد العازمى

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

علي بدر نادر الخضري

عبد الرحمن جابر صالح القطان

صالح مهدي محمد البلوشي

سعد سعدون سعد العازمى

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القران الكريم والسنة النبوية وعلومهما

صالح على الصالح . الفداغى

ريم جفين جهز المطيرى

محمد جاسم محمد العصفور

مساعد محمد حاجى القبندى

محمد حامد محمد الشمرى

فواز خالد منير المطيرى

سلوى خالد مطلق . المطيرى

حوراء محمد سلمان العريعر

الهيئة العامه للغذاء والتغذية

منيره دغش منوخ بجاد

دانه شافى عبد الله العجمى

وضحاء معدى فهد القحطانى

روان على أحمد خشاوى

بلدية الكويت

ساره وليد ابراهيم السليم

روان فيصل احمد الكندري

زينب عادل عبد الرسول الامير

دلال حامد حسن الحداد

نوف جاسم محمد محمود

الطاف خالد احمد الكندرى

مشاعل شايع مسير الشمرى

ناديه محمد عبد الله العازمي

شوق حسين خليفه مراد

عبد الرحمن سيف فالح العازمى

انوار فهد محمد العجمى

شهد عبد الله خلف العنزى

طلال فوزى عبدالعزيز الخميس

حنان اياد اسحق محمود

شهد عدنان عيسى القطان

جنان سالم حميد عبد علي

عبدالله خالد على اباالخيل

شيماء خالد سالم . السبيعى

وزارة الأشغال العامة

فاطمه براك سالم العازمى

امانى منذر عبد المحسن الابراهيم

محمد فهد خليل المزين

اسراء عبد الرحمن سيد احمد سيد محمد

هبه عبد الرحمن على الهندال

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

يوسف محمد بدر الشاهين

مطلق مطلق فدغوش المطيرى

مرضى محمد سعود أبو كريشه الراجحي

احمد خالد احمد اليعقوب

حمد عبد المحسن بندر المطيرى

خالد عبد اللطيف خالد العبيد

عزيز سعيد عواد العتيبى

منيره نايف لافي المطيري

ناصر بدر ناصر المريفع

ناصر بدر ضيف حسن احمد

عطا الله عبد الله عايض المطيرى

عماد سبتى جاسم . السعد

زبن على حسن النعيمى

محمد انور طاهر . العطار

انتصار مفلح مطلق . الرشيدى

عبد الله حافظ ناصر عباس

شريفه طارق يوسف العمر .

براك سامي عبد الرحمن البسام

خالد عبد الله فرج اللميع

راشد فهد محسن العجمى

فاطمه صنهات ضيدان القحطاني

ساره خالد محمد . المطاوعه

احمد محمد احمد الرقم

احمد عبد المجيد جاسم شمساه

فاطمه حسين جلال الحسينى

روان عبدالعزيز سليم عجران

وزارة الإعلام

محمد اسعد محمد مزيعل

بشاير جاسم محمد الشمرى

طلال طارق سهيل العنزى

عبد الله جمال جاسم الصايغ

اميره هادى فلاح الحجرف

دلال خالد غازى العلى

مها منور محمد الشمرى

وضحه ناصر مانع العجمى

بشاير مطر على العازمى

فاطمه مبارك محمد العازمي

نوال الحميدى فالح العازمى

فاطمه راضي حماد الشمري

بشاير بدر جديع الهيم العازمي

نجله فهد مبارك العازمى

بشاير بشير ضيدان الشمرى

بدريه قبلان مهنا العتيبي

فجر حمد عبيد العنزى

ضحي سعد راشد الرشيدي

غدير شاهر حمود الرشيدى

على فراس حسين العجمى

عبيد محمد عبيد المطيرى

صالح حميدان جابر المرى

سعد محمد حديد الشمرى

رجوى مفلح اوتيد الصليلى

هديل ناصر عبدالله العنزى

زهراء طالب محمد السلمان

منار جابر على الصراف

بسمه نورى جمعه السالم

ريم وليد حسونى . الشمرى

امنه فضى ظاهر الرشيدى

قفله حسين محمد العاقله

نوره رجعان فراج العازمى

منيره صعفق عيد السقياني

غاليه عيد هجاج العازمى

جواهر نزال حبيب الشمري

خيريه على عناد العنزى

هنوف نايف نزال العازمى

نوره سعيد خميس العجمى

بدر ناصر احمد التميمي

شافى سلمان محمد الرفيدي العجمي

اميره محمد نصار بطى

بدور صالح على العتيبى

ساره عيسى عبدالله بلوشى

محمد عبد العزيز محمد بورحمه

عبد الله محمد حمد الجنوبى

زينب فهد عبداللة ابراهيم

سعاد محمد صنيهيت المطيرى

طلال بدر جهار المشاري المطيري

حمود فهاد بداح المطيرى

ساره علي جمعان الدوسري

شروق زيد خليف العنزي

امل سعود سعد العازمى

انتصار هادى ظاهر . العنزى

مشعل مطنى زيد الاسلمى

زينب حسين طالب غلوم

مريم فهد الدباغ العازمي

شهد مطلق محمد الجبري

دلال حامد عبد الله الحمادي

محمد شلال خليفه الشلال

احمد جلوى غنام . العازمي

فراس ناصر طاهر . الشمري

دانه خلف ابراهيم خلف

حسن عبد النبى حسن المتروك

احمد مشعل هادي المطيري

عبد الله أحمد معلث الرشيدي

كوثر محمد مصحب الظفيرى

شريفه عبد الرحمن محمد شمس الدين

شهد عبد الله مطر المطيرى

نوف احمد عبد الكريم الجريدان

أسماء فالح الدباغ العازمي

ايمان سالم صغير وطيان

هيا حمود حرفان الحرفه

نور محسن خليف المطيري

جنان حبيب احمد على

نرجس علي السيد كرم اسماعيل

منى على عبد الوهاب القلاف

نور دغيم سليمان الخالدى

زينب محمد على المسلم

نوال سعيد سالم العجمى

فرح جهيم غزاي المطيري

مريم خليل محمد عبدالله دشتي

أماني أحمد باقر مراد

عائشه عواد مضحى الفضلى

فاطمه داود سليمان امير

بدور عبدالوهاب عبدالله الناصر

مشارى عبد الله محمد العجيل

عبد الله خالد سعد الحيلان

نواف فياض محمد العنزى

عبد الله محمد مياح العركى

على فلاح مطلق المطيرى

مريم خالد احمد الكندري

نوره محمد يوسف العروج

ايمان فهيد عواض المطيرى

حصه عبد الله راشد الطرموم

عروب خالد علي حسن الكندري

شوق عبد العزيز يوسف المذن

معالى خلف سعد العازمى

اسماء صلاح خليفه الدرباس

محمد احمد مسلم اسيرى

حبيب محمد حبيب التركى

امانى يوسف برجس البرجس

فوزيه حمود سلطان عريج

محمد حماد مياح . الشمرى

نوال سعد طلق الحضيرى

عامر مبارك عامر العازمى

مسند راجح على الهاجرى

نواف يونس فرحان حمود

ساره مطلق عوض الصعنونى

دانه حمد احمد الكندرى

أحمد جاسم محمد الحديبي

فرح جمال عبد الكريم شموه

مريم محمد سالم صالح الحيمر

فاطمه عواد حنون . الشمري

نور سالم الشيخ الهندي

موضى نجيب محمد . الهولى

استبرق توفيق خلف الحوطي

ساره طارق عبد الله المطر

فاطمه منيخر هدمول العازمى

هند بعيجان قطيم العتيبي

شهد وليد مبارك عبيد

أنوار عجيل مانع الظفيرى

دلال فاضل عبدالله يوسف

سعد محمد عايض الرشيدى

ابرار صالح زيد . العبيد

خلود فوزى احمد الرشيد

دلال جابر على الفهد

بدر سامى محمد الحشاش

يعقوب صلاح يعقوب الشطي

راشد احمد راشد القراوى

خديجه عبد الله صالح التقى

مريم محمد تركى الخميس

هبه جابر عبد الرضا عبد الله

لولوه فاضل عبد الرحمن البصيرى

منيره فهد عبد العالي جبر

فاطمه نجيب بدر الردعان

فاطمه دواس باتل الرشيدى

رؤى محمد مهدي العجمي

ناصر محمد عبد الستار غلوم

فاطمه محمد خليل القلاف

سهام عبدالرزاق محمد الفهد

منال منصور رباح العتيبى

جميله مطلق نقيع الخصيلى

انفال مطلق الحميدي المطيري

فرح فلاح مرشد الشلاحى

فاطمه مرزوق خلف الفجى

وضحه محمد حمود هويشل

مشاعل ناصر محمد العازمى

ريم فهد شباب العتيبى

بشاير مبارك راشد الزنيف

نوير براك ابراهيم البطحانى

فرح مطيران مساعد العازمي

منال علي راشد الهاجري

غدير يوسف على العازمى

ساره محمد فهد العتيبي

وزارة التجارة والصناعة

سلطان مجحم صالح الخدير

ابداح عايض محسن . العجمى

وضحه سالم زايد الهاجرى

غزلان مرزوق مبرك اجريدى

خليفه صالح ملوح المطيرى

هنوف عيد خليفه العازمى

ريم حربي فريح المطيري

سعود على مشعاب سحلول

اسراء حمود عبد الله سعود

محمد مرزوق رويتع الشمرى

زهراء عدنان مبارك علي

غاليه مصبح مجبل جغيثم

الهنوف محمد عيسى اجبلي

فاطمه محمد قمبر . على

مشعل نادر سارى المطيرى

ريم خالد سعود الصواغ العازمي

الطاف جمال على العتال

عبد اللطيف ابركه حمد البغيلى

عبدالله على جاسم الحساوى

احمد حمود حجى المطيرى

ماجد كامل رجا الرشيدى

شيماء اسماعيل خليل فرمن

فرح محمود حوماني

امينه حمود عبد الله المطيرى

موضي خالد احمد المطاوعه

مريم سلمان عاجل . الضفيري

نوره فوءاد عيسى المناعى

حمزه حسن صالح مهنا

نوير مطر حويان المطيري

وزارة التربية

نوف حريمس جيحان العنزي

نوره نايف جازى الرشيدى

ساميه ابراهيم سعد العتيبي

فاطمة يعقوب حسين العبد الرحمن

هدى ابراهيم سليمان الجمهور

نوفه حامد محمد حمدان

عفاف بدر مرزوق الرشيدى

هاشميه سيد ابراهيم سيد على الرشيدى

ريم محمد سعيد ناصر

عيسى راضى عطيه عيد

سالم عبد الله سالم الحشار

ناديه سعود عبيد الرشيدي

عبدالعزيز فواز ملفى الديحانى

نواف عبدالرحمن عبدالله الصفران

روان خالد أحمد عبد السلام

عايض عوض سبيل الرشيدي .

حواء حميد اسد ناصر

زهرة ناصر جواد الاربش

علياء سامى محمد الحسن

فرح فريد بدر العيسى السعد

فاطمه عبد الله عبد الرحمن المزينى

بشائر على عبد الرزاق السالم

تواد عبد الله عوض الهاجرى

مريم حماد منصور العجمى

مريم شاكر عبدالله سلمان بوحمد

ديما محمد ابراهيم النجار

اروي حيدر حسين اتش

ريم خالد صقر آل بن علي

نسيبه عيسى احمد الشطى

روان عصام علي النعماني

دانة احمد غلوم محمد

اسراء فتحى سعود حسن

دانه ناصر سعد الزريق الخالدي

انوار مشارى عبدالله السنعوسى

حنين خلف سلطان المنديل

عذبه حمد صالح الشهاب

دلال مبارك عبد الرحمن الميال

نورا سامى راشد السنان

لولوه طارق محمد الرشيد

عبدالعزيز صالح مصطفي محمد الريس

نادر عبيد فالح الرشيدى

فهد خالد عبد الله الرشيدى

ساره ملفى شبيب السبيعي

انوار دحيم حسن العتيبى

فراج جمعان فراج المرشاد

يوسف محمد فهيد العتيبى

علي عبد الله جواد يلى أحمد

عبدالرحمن ندى خلوى العتيبى

فهد سعود فهد السهلى

سالم مطر محمد الشمرى

فهد نعمان عبد الكريم جواد

فاديه محمد خالد محمد رشيد فتح الدين

زينب حسين طاهر الشمالى

الجوهرة معيض فنيخر العنزى

عبدالله محمد عبدالله شعيب

سالم ساجى سالم الدوسرى

احمد محمد رايف الرويعى

عبد الله حميد جبار محمد جباره

بيداء حسين عادن العنزى

فهد سلطان سبهان الديحانى

ريم خالد علوش العازمى

هديل فالح ناصر العازمى

مريم محمد على . مبارك

انوار صلاح عيسي الرجيب

نبيله سلمان صباح السالم الحمود الصباح

نوره محمد يوسف المنصور

روان طالب يوسف ابو الحسن

بدور سامى محمد الحسن

شهد سعد عبد الله العسعوسي

مشارى محمد جلال حسين الهزيم

سيف عبدالعزيز حاجى محمد عبدالهادى

فيصل فهد سليمان المشعان

فاطمه محمد عبد المحسن الموسى

طلال محمد منصور المسعود

فيصل احمد عبد الرحمن الغريب

عهود حسان شاكر احمد

انور صلاح محمد تيفونى

ردينه احمد راشد الشطي

يوسف فوزى على القطان

نسيبه احمد صقر الغانم

يوسف نواف عبدالله الخميس

عبيد هايف عبيد سفير

زهراء محمد حسين الحداد

أمل مطلق ثانى الوهيده

جمانة اكبر شيخان علي

انوار ناصر فرحان العنزى

ايمان حمود غازى العتيبي

فاطمه عبد الكريم حسين بولند

داليا محمد ابراهيم النجار

بسمه غازى عبدالرحمن العمر

لجين عبدالمطلب عبدالله السيد عمر

زينب عادل محمد العطار

مريم محمد على الفيلكاوى

فيصل احمد سعد صالح زيد الرخيص

بدر شرحبيل محمد الصدر

زينب عبد الحميد محمد العبد الله

مزيد صباح مزيد المسعود

فيصل محمد سالم العجمى

عبدالرحمن معوض دليم الرشيدي

سليمان مشعل مسعد المطيري

سلطان عويض صالح الشلاحى

نايف مطلق هذال المطيرى

عبد الله عباس حمزه شعبان

فهد ضحوى عويض المطيرى

فهد راشد زمام السليمانى

فراج فهيد سعيد حمد الهاجري

عواطف فالح دليم العازمى

شيخه الحميدي بدر الدويش

دلال مناحى زيد العتيبى

مها مشاع محمد الديحانى

سلوى جمال محمد العمران

حصه قيس حمد الشطى

منيره انور سليمان العثمان

فاطمه خالد ابراهيم الصفار

منى راكان جضيع راكان

لطيفه نجيب ابراهيم البلوشى

فاطمه احمد عبد المحسن المليفى

عائشه محمد حسن الكندري

فوز محمد نومان الماجدى

ضحيه مرضى صالح العلاطى

ساره زايد فهيد العمار

فاطمه عمران ابراهيم المنصور

جميله مرجان سعد الحمود

دانه عبدالله علي السهلي

شوق صالح سلطان المزعل

عائشه سعود مخلف الشمرى

عائشه حامد احمد . الخميس

ساره عايض حمد العازمى

مريم نومان مبارك العجاجي الفضلي

مريم وائل داود الحمدان

اسماء عبد الله حمد العنزي

ايناس عبدالعزيز صالح العبوه

مريم فاضل محمد حسين

بشاير طلال ناصر السعيد

انوار حمود فلاح الرشيدى

بشاير عبد الله عنبر المطيري

دانه فالح دغيمان الخشاب

أميره سعود تركي الشمري

دلال محمد عربيد جلوي العربيد

فاطمه محمد احمد العلي

زهراء سالم صباح الحداد

عنود على يعقوب الهولى

ريم ركاد دليم العازمي

فاطمه عمر محمد عبد الله

شهد زياد صالح الصالح

وزارة التعليم العالى

فجر سعود فرحان المطيرى

حسن عايض ناصر العجمى

ميثم عبد الامام بدر على خان

ساره جاسم سليمان الفهيد

في فلاح شداد المطيري

جميله شبيب محمد الهاجرى

ايمان فتحي سعود حسن

سالم اسامه سالم السويلم

عبدالرحمن مساعد فلاح الشمرى

ناصر محمد ناصر البسام

عمر عبد الرحمن سليمان الخبيزى

حسين جاسم عبد الله الحمر

طلال ابراهيم عبدالله عبدالكريم

احمد عماد يوسف البكر

عبد الله يوسف محمد سبتى

سالم فيصل جاسم الوهيب

شافى نقى مرزوق . المطيرى

عيسى عبد الله سليمان الشايجى

عبد الرحمن عبد الله محمد اليحيي

صالح شايع صالح الحيان

ناصر عبد الله مرزوق الحربى

خالد صالح جاسر . العراده

فاطمه عماش محمد العجمى

بشاير محمد سليمان حسن

معالى حمد حسين العازمي

رسما غصين هادى الدوسرى

مى حمود حسين العازمى

مريم سعود بدر المطيرى

ساره عبد الله مبارك الخرينج

سعده عبد الله دهيران العازمى

انوار لافى ناصر العازمى

ساره مهدي محمد العجمى

مريم حماد عامر العجمى

عذارى مبارك محمد العازمى

نور مطر عبد الرحمن العتيبى

هنوف لافى عبد الله الشمرى

سلوى محمد حماد العازمى

احمد عبدالعزيز محمد العوضى

محمد عجمي رمضان الشمري

سبيكه حسين على العصفور

مرزوق غازى مرزوق العتيبى

عائشه فلاح عايف العازمى

أحمد جمال يعقوب عبد الكريم

جراح نافل عوض . المطيرى

امل مطر معتق المطيرى

روان فارس احمد العنزى

عبد العزيز نجيب محمد عبد الوهاب

بدر ناصر عيسى العطوان

سامي سماح رابح الرشيدي

تسنيم خليل علي حجي حسين

دلال منصور محمد . المنصور

وزارة الداخلية

عهود جاسم زابن الرشيدى

نور عبد المجيد محمد غلوم

نوره محمد ملحم الدوسرى

مرام جاعد خلف القحص

مريم منير فهد منصور

بشائر احمد عبد المجيد بن حيدر

ملاك فيصل عبود العنزى

نوير منيخر هدمول العازمي

اسماء حسين محمود فرس

ابتسام حمود شافى سالم

عبير فرج فالح الشمرى

البندرى سعود عناد الخالدى

حصه جاسم احمد الوزق

روان حمود منشد الخالدي

منيره مزيد غزاى المطيرى

علي سعيد علي الشهري

عبد الرحمن حمود خالد دغيمان العازمي

ناصر فلاح علي الحصينان العجمي

سعد عبد الرحمن نايف الشمرى

هاجر محمد مساعد المجرب

انوار احمد محمد غلوم حسين

شيماء عبد المجيد حسين الشهاب

مراحب احمد غيلان الشمري

وضحه خالد ضويحى السبيعى

فاطمه سالم صقر السعيدي

جواهر سعود حمد الحميدي

فاديه جازى باتل المطيرى

مها محمد غزلان العازمى

خزنه محمد هميج المطيرى

وجدان محمد ردين العجمي

محمد وليد كاظم عثمان

مشعل خالد محمد جمعه

محمد حمود سعود السبيعى

فهد حماد غنام العجمى

سبيكه على يوسف ابوغيث

عبد العزيز سلامة عبد الله الشمرى

روان بدر عوض العتيبى

البندرى سالم خليف الشمرى

باسم ممدوح عياده العنزى

داود شاكر داود الشمرى

عبد الرحمن نجم عبد الله حيدر

سعود فهد سليم الديحانى

قينه ناصر محمد العجمى

فارس خالد صادق سبتى

مى فهد عماش . المطيرى

حنان فيصل عبد الكريم على

سلمان فيصل عجيل الشمري

عنود سعد محمد العازمى

شوق على سالم الهدفه المري

اسراء عذبى عبدالكريم الملا

عفاف عبد الله منصور محمد

ذكريات جابر عيد . العازمى

شيخه وليد عيسي العود

ساره عبيان عيد الرشيدي

شيماء عبد المحسن منصور القطان

بدر مبارك عبد الله الرشيدى

امثال مبارك براك العازمى

لولوه سعود راشد الحملي

أبرار ثانى سعود الرشيدى

اسماء سعود هادي العجمي

مريم حمود مناور المطيري

شوق ناصر بدر على

دانه ياسر جاسم القلاف

نوره سراج سعود العجمي

شيمه مخلد راشد المطيرى

نوره الهاب سباح المطيري

ايمان حمدان خويلد العنزي

اسرار جاسم عبد الله السنعوسى

مريم عزيز حمود العتيبى

ريم بنيان مناور الرشيدي

شيخه وليد بدر . الرومى

فاطمه مصطفى حسن ندوم

وله زهير على النجار

سميرة صريد راشد صريد

منار محمد ياسين الهاملي المطيري

زينب على غلوم عبد الله

سعاد مجيد عطيه

ابتسام جابر حزام الهاجرى

هلا سلطان راكان المرشد

ناديه خضير قاسم مهدى

حمد شامان عايد العضيله

محمد سعيد حمد الهاجرى

نوف نايف هايف العازمى

دلال يحيى جمعه حاي

فاطمه جميل بخيت الاحمد

محمد مساعد محمد الفريح

يوسف حمود غياض الضفيري

احمد خالد ارفاده . العنزي

مطلق فالح مطلق . الزعبى

امانى خلف حمد الفضلى

خزنه هجاج مطلق الرشيدى

بشار ابراهيم محمد جاسم

أحمد غلوم علي حسين

منيره محمد مجبل الخيوطى الحربى

عبد الرحمن بدر خليفه الفقم العازمي

ساره جاسم محمد . الهندى

بدر عبد الله احمد الرباح

علي أنور يعقوب حياتي

حسين موسي هاشم علي

مشعل حسن عباس محمد

نوف حمود مناور الحجيلان

شيماء ناصر عطية الفضلى

غدير صالح حمد المرى

سلطان محمد جديد العنزى

أحمد محمد علي الدويله

ابراهيم ملقاط عوض العنزى

ناصر عوده مريح شاهر

محمد سامى على الفرحان

محمد حسن احمد غلوم اشكنانى

أحمد محمد أحمد الشيباني

امانى محمد عبد الرزاق رمضان

الاء بدر محمد الحبيشى

احمد عبد الله عايد العازمى

شيرين مصطفى حيدر . حسن

نوف محمد عبد الله الرماح

لطيفه سعد مزبان الزهاميل

ريم عايد زعل الظفيرى

ريم عادل جاسم بوقمبر

هنوف طلال سليمان الشرهان

موضي عثمان صالح الريش

مها يوسف خالد البغيلى

مها فهد شافى الدوسرى

شيماء فلاح راشد العنزى

أسماء مهدي صياح العازمي

العنود نواف محمد الحربي

ريم سعود على المطيري

عائشه نزال فخرى الرشيدى

مشاعل خليفه سعد عبيد

خلود فواز عايض الدوسرى

هيا عادل يعقوب . العبيدان

فهد يوسف محمد بهبود

محمد احمد عيسى الصلال

فهد جمعان عبد الهادى مبارك

حمد سعود طراخم العتيبى

فواز ساير عوين الشمري

كهف محسن كهف المطيرى

غدير علي عبد الحسين بهمن

عبد العزيز فلاح ناصر الرشيدى

انوار خالد ابطيحان الدويهيس

ايلاف على عبدالله . مندنى

فاطمه عبد الله محمد الحمادى

حوراء عادل عبد الله صالح

مشاعل فهد دخيل العتيبى

زهراء عبد اللطيف عبد الله محمد السلمان

حوراء عامر صالح العبوه

محمد فهيد محمد العجمى

مريم عدنان عبد الله نعمه الله الكندري

حصه صلاح داود . الحزامى

سلمان بدر عبد الرحيم الكندرى

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

فاطمه احمد محمد العيبان

نواف دليم غزاى المطيرى

سعده جاسم محمد عنزه

افنان ناصر نداء المطيري

ايمان حيدر يعقوب الصفار

افراح نجيب محمد الفهد

الهنوف سعد فهد العازمى

ندى محمد فالح العازمى

فجر صلاح مخلف منصور العنزى

جمانه محمد اسماعيل على حسن

وزارة الصحة

غدير فهد عايد الصليلي

هيام رحيل سالم العنزى

بدريه هزاع سالم القحطاني

رحاب مسفر محمد الهاجرى

هويه شافي حمود العجمي

هبه الاسود سمير الرشيدى

شيخه ناصر مانع العجمى

عواطف سعود مشعل الشمرى

جلال احمد عبد الله دشتى

عبد الهادى جهيم عبد الهادى المرى

دلال محمد ناصر الدوسرى

مريم فهد فلاح الوطرى

رفعه فالح محمد العجمى

نجاه عبد الستار مقبول

نوره راشد فهيد العازمى

دلال فدغوش خليفه العتيبي

املاك سماح غزاى المطيرى

حصه عبد الرحمن عبد العزيز المبيلش

دلال خميس سعيد . الخميس

عذارى عبد الله احمد النعار

صيده منير مهدي العجمي

وضحه طلال محمد العدواني

سعود عبد العزيز سعود العوام

احمد ناصر عبد الله المنصور

سميره مبارك فالح مرزوق

فيحا مناجى جفين العازمى

مليحه فهيد محمد محسن

عبدالعزيز فهد اديغم الرشيدى

مشارى ثامر شباب السعيدى

موسى رياض صاحي الهندال

ساره عبيد جديع العجمى

حميده راشد محمد العنزي

حنان محمد احمد الكندرى

فاطمه حمد عبدالله المطيري

عزيزه عبدالرضا موسى حيدر

انتصار نافل طليحان المطيري

فاطمة حسن دغيمان المطيرى

حليمه محمد حجى ابراهيم

عيده غريب خلف الديحانى

نوره مبارك ابجاد العتيبي

فاطمه حسن قنبر الحسين

منيره احمد صلال القاشوط

أشجان حمود مبارك الشمري

امينه سعيد سعود . زبن

عواطف شحاذه راجي المطيري

شيخه مشعل يوسف . العلي

عواطف هادى فهاد العازمى

مريم تركي مخيف الظفيري

كفاية عبد الحسن الباجي

نوره محمد مرزوق الشمري

نوره ناصر محمد العجمى

هيا عزاره هلال الضفيري

امينه اعياده سلمان العازمى

نوال فالح محمد العجمى

دلال مسلط عبد الرحمن العتيبى

مشاعل نايف مطلق العتيبى

مى محمد فالح الهاجرى

خلود ناصر فلاح الهاجرى

شيخه جمال حجاب العنزى

فايزه فالح سعيد العازمى

مريم عبدالعزيز عبدالله عبداللطيف الحسن

الطاف سلمان مجبل السليمان

مريم نسيم عبد الله المعيلى

شاديه النشمي فهد العنزي

نوف محمد عبد الله الغريب

ريم محمد مصلح الموجي العتيبي

مزنه محمد عطا الله السميران المطيري

ضحى محمد مطر الشمرى

هيا هادى فهد الرشيدى

نوره فارس عامر العجمى

ابتهاج اطحيشل مطلق عبدالله الرشيدى

وضحه فلاح كميخ الهاجرى

ايمان مختار علي دشتي

شمسيه حمدى مرزوق الرشيدى

عواطف زبن نايف الشمري

حزوه ناصر محمد عبد الرحمن

وسميه غازى منيع الله الرشيدى

منى فراج عبد الله فهاد

أمانى ضمد خلف العنزي

معالي عبد الله مبارك الرويعي

عائشه جزاع نشمى الضفيرى

امانى نافع ونيس الرشيدى

مها فهيد شايع العازمي

فاطمه محمد غنام العنزي

بشاير راشد حسن الفارسى

فاطمه بشير على . صنقور

رثعاء مبارك مفرح العجمى

دلال مناحي شلعان العجمي

سلمى مشعل عبد الرحمن محمد

فهد مبارك فالح العازمى

ساره عايد باتع العتيبى

مريم عبد العزيز سعود صرام

سلطان مبارك حامد العازمى

ابتسام ناصر بداح العتيبى

بدريه فهيد مقنع العازمى

جهير سيف ناشى الحمادى

جواهر عكرش عيد محمد

دلال دبيس مجيد الظفيرى

محمد سعود فهد العجمى

نجلاء محمد مطلق . العدوانى

فهد خالد عبد الله الكفيف

محمد عمر سعد العجمى

احمد فهد نايف الضفيرى

أحمد فواز خالد الصباح

على حسين عبد الله الرشيدى

طلال عواض بعيجان المطيري

فيصل بدر راشد . الغنام

افراح عبد الله راشد الحربى

ضاوى منصور عباس مقامس

عبد العزيز منصور عويد العنزى

فيصل فايز بانى المطيرى

حسن عبد الامير عبد الله الحرز

احمد عبد الله هاشم الحمدان

عبدالعزيز محمد عبدالوهاب محمد

منيره صالح محمد الخدير

رقيه محمد عبد الله اسماعيل

احمد خالد راشد الشحومى

عباس عبدالله عباس العوض

محمد عبد الله احمد العوض

فجر ناصر عبد الله المطيري

مريم فهد حمود المطيرى

علي حيدر علي . الحلاق

نوره شافى محمد العجمى

مريم جاسم عبد الرحيم العوضي

فايزه سالم ابراهيم العجمي

شمه حسين محمد العازمى

رفاعى فارس مناحى . العجمى

عامر ناصر شنار العجمي

يعقوب محمود حسين الاستاذ

دانه شعيل ثقل علي الهاجرى

نجلاء ناصر عبدالله الهاجرى

امل سعود مشعل الشمرى

روان عدنان يعقوب القلاف

حمد قيس حمد الشطي

ايمان احمد محمد احمد مبارك

شوق داود حسين محمد الكندري

بدر انور راضى العازمى

بندر عبد الله ربيع العجمى

محمد فهد حماد العتيبى

فارس تركى سدخان الفضلى

في محمد عبيد العنزى

فاطمه حسين محمد بو حمد

لطيفه احمد عبيد العنزى

شروق عبد الله مرضى الاذينه

فاطمه الزهراء عبد الله عباس الشطى

فاطمه حمدان محمد السعيد

بشاير حمدي مرزوق الرشيدي

ريم مبارك عبد الرحمن العازمى

نوف مطلق على الرشيدى

فجر مبارك لافى العازمى

نوف خالد فارس العنزى

قمره معزى عليان المطيري

روان طامى عبدالله الحبيليص المطيري

الاء على حسين على

شريفه سامي عبد الحميد الحسن

براك ناصر محمد بورسلى

دلال اسماعيل حسين الكندرى

مها خالد بدر المطيرى

ناصر فاضل مجيد العلى

ابراهيم عبد العزيز ابراهيم الحسين

عائشه فهد احمد الشامي

بشاير منصور لافي محمد النجدي العنزي

نوف وادى مبارك المياس

فاطمه ناصر غلوم صفر

احلام جابر اسحاق البلوشي

غنيمه مبارك لافي العازمي

عبير محمد مبارك العجمى

عائشه فيحان عياد المطيرى

وضحه فاهد شوردى فاهد

خلدا مشارى شافى السبيعى

غاده محمد صالح المرى

غنيمه عوض عبد المنعم العتيبى

نهى محمد صالح الحربى

أمينه دوشق سمير الظفيري

معالى يوسف سعود الحسينى

دانه بدر عيد الوطرى

نوال ناصر سعد الرشيدى

أبرار سعد مسند المطيرى

منار محمد خلف الحربى

أنفال جري حجي الرشيدي

هند عياد قويل الديحانى

ناديه بدر هزاع فريح

نداء علوان عبد

عيده ثلاب ذعار المطيرى

انوار مناور فالح العازمى

مها زيد عبد العالى جبر

تهانى فلاح عبد الله الذروه

ايمان هابس خليف الحربى

انوار عيد مشخص البذالى

تهاني محسن محمد العجمي

مستوره سعد سعود العازمى

مها عايض حمود العتيبى

الهنوف ناصر مسفر الزعبي

جواهر عيد عويضه العجمى

انوار خليف لزام الرشيدى

مطيره سالم باتل الرشيدي

ابتسام فلاح مضحى العازمى

دلال علي محمد العجمي

عبير مطشر مرزوق عبد الله

ياسمين فهد محمد المطيرى

هدى ناصر هاشم البلوشى

عذارى سعد محمد الهاجرى

مشاعل سيف محماس الدوسرى

كوثر جاسم شافى العنزى

مريم محسن غازى المطيرى

فاطمة سعود عبيد العازمي

فجر احمد مشعاب سحلول

اسرار منصور مسعود السالم

هديل حورى راضى صنيدح

علياء محمد محسن المرى

اروى ناصر عبد الله الغانم

انوار محمد يعقوب الحمدان

بشاير سمير مساعد البناى

هيا صلاح محمد العيدان

فاتن محمد خليل القلاف

عائشه على احمد البالول

روان يوسف يعقوب العمر

فاطمه مشعان نورى عطيه

أحمد جمعان فراج المرشاد

عبد الله ابراهيم محمد صالح

ريم مطلق جدعان العازمى

غدير بدر خالد العازمى

منال لافى غنيم ابوعنيج

فاضل حسين حاجيه باقر

نعمان غالب نعمان عبد اللطيف

نوف عبد الرزاق يوسف العبد الرزاق

صمود فارس عثمان العازمى

عبدالله فالح صقر صنيدح الديحانى

فيصل نخيلان ابراهيم النخيلان

محمد خالد عبدالله الديحانى

عبد الرحمن حسين ابراهيم محمد

ساره عياد ثابت العصيمى

منى مجاهد فهد هشال العنزى

موضى ضحوى طعيس متعب

وسميه محسن عوض سعود

هيا عبد الله محمد العريمان

دلال قبلان براك العازمى

حزوه مفرح مبارك العجمى

منيره حمود حسن المطيرى

مريم محمد مبارك الغضورى

بطحه مجعد عيد المطيرى

نوال سماح ثعيل الرشيدى

فهيد حمد مفرج . العجمى

فهد عبد الرحمن ابراهيم السالم

محمد جاسم جابر عزيز

احمد فهد شبوط . الخميلى

شهد طلال عيسى المطوع

عائشه عبدالناصر حسين الكندرى

أحمد فرحان حمدان الحميدي

عيد اردينى عيد العازمى

حسين عبد الله كاظم المزيدى

شبيب سحيم مطلق . الرشيدى

مبارك نجا مفلح . الرشيدى

عبيد مرزوق عبيد العازمى

سعد سعود على العازمي

مبارك فالح عيد العازمى

احمد شملان عبد الله المطيرى

فالح رجا فالح المطيرى

فهد خالد فهد العجمى

عبد العزيز مروى صالح العازمى

فواز مساعد رجا صالح

يوسف فهد خليفه العازمي

بندر سعود رحيل الرشيدى

عمر مجلاد عبد الله الظفيري

حمود راشد مرعى . الهاجرى

مزيد عادل جاسم الرهيف

هيا سليمان على ابا الخيل

الجوهرة فراج مبارك العجمى

كفايه خليل مخلف اللحيدي سرور

نوره راشد عبد الله الشطي

زهراء كاظم محمد الحسينى

اسراء عبدالعزيز عبدالكريم علي

دانة محمد عبدالعزيز العكارى

اسماء عبد الله سعد الاحمد

شهد داود حسين محمد الكندري

طيبه سالم خالد البدر

فاطمه عويد غانم عيد الظفيري

ساره عبدالرزاق جاسم البناى

عفراء عارف مبارك عيد الجميلي

مزنه بداح شافى المطيرى

فضيله فرهود عوده بادى

سعده مهنا سالم الرشيدى

نواره عيد محمد العنزى

مزنه دغيشم حمد الشمرى

موجعه مهدى حرفان العازمى

عذارى مطر هلال دغيليب .

مريم محمود ملاح كنكى

مريم بداح نزال الهاجري

بدور بدر عبد العزيز العويس

سلوى خليفه صالح حواس العازمي

نشميه بداح نزال الهاجري

نوره غازي فراج الحسيني

حصه غريبان صنت . الديحانى

رشا حمد محمد العازمى

موضى ضيدان محمد المطيرى

خلود صالح ملوح المطيرى

ايمان رحيل مزيد العنزى

امينه جعفر موسى الصايغ

بشاير خالد دوان العنزى

احرار عبد الله معيوف الفردان

انتصار عزاره هلال الضفيري

انوار مهنا سالم الرشيدي

منيره بطيان سعود السحلول العازمى

شيخه ناصر محمد العجمى

فاطمه فلاح على الرشيدى

فاطمه عبد الله بدر المنصور

فلحه لافى فهد الرشيدى

بشاير عبدالله عايش الرشيدي

الطاف على مشخص سند

نوال هزاع مزيد المطيرى

النيره غازي محسن العتيبي

جمانه فوءاد حمزه الصراف

عهود عمعوم خلف الحسيني

بدور عصام فيصل حسين قمبر

العنود سعد رشيدان . المطيرى

موزه باتل نافل العازمى

حصه غايب مقذل العازمي

مريم احمد يعقوب يوسف

غدير خالد زيد المطيرى

عايشه فالح متروك بليق

جنان حسين عواض سمران

عواطف عجيج فالح . الزايد

سلوى طفيح فهيد حمد العازمى

نوره عبيد عواض منير

بندرى سالم فالح العجمى

زهره طالب محمود الموسوى

موضى محمد مشعان . المرزوق

اسماء مبروك عويد الرشيدى

عفاف فليح حمد سعد

مريم شاكر عبد الصمد نقى

مريم مرجى قوطان العنزى

انوار ابراهيم محمد . الحساوى

مستوره محمد مدغم العازمى

عذارى حمد عوض المطيرى

مشاعل سعد فالح . المطيرى

منيره منصور محمد السهلى

زينب عيسى غلوم عبد الله

نوف نايف حسن الدوسرى

فاطمه فرحان سلامه العنزي

حصه وليد علي العسيري

بتول احمد جاسم كرم

تهاني محسن محمد الحجيلان

حنان فارس خالد المطيرى

انوار محمد عبد الله محمد

دانه حمود حجرف الرشيدى

بشاير رشيد محمد عقيل

امل عبد الله عباس

غزوا مطلق نفيخ عواد

فاطمه حمد عبد الله الرشيدي

غنيمه جويعد عجيل الظفيري

منيفه غنيم متروك المطيري

فتوح يوسف احمد الحمادي

زهره مهدى حسين فيصل .

مريم عثمان عبدالله عثمان السعيد

ايناس فرحان دحل الرويلي

منى ثعيل ثامر المطيرى

هيا محمد طاحوس الشديد

حوراء عبد النبى عباس حسين

عهود ماطر غصاب الظفيرى

فجر بدر مبارك الجلاوى

هنادى سعد صعفك العازمى

ختام دلول مطلق مجيدل

وضحى فهد عبدالله العتيبى

انوار مزعل مطيران العاردى

امل فهيد عبد الله الظفيري

منال سعد جعيثن الجوزانى

مريم محمد اكعيد الخصيلي

لطيفه ذياب سالم العازمي

ساره ارشيد خالد الهاجرى

تهاني حمد سعيد الهاجري

مريم سعد فالح المطيرى

دانه محمد فهد السبيتى

عائشه نصار طارش . الشمرى

جواهر ادغفك متعب . الشمري

غدير حسين على محمد المويل

حصه حماد فهد الدوسري

شروق عبدالوهاب ناصر . العيسى

خالده عيسى على بورحمه

زينب هاشم عبد المحسن العلى

سليل حسين علي ميرزا

عثمان احمد محمد الاحمد

عبد الله ضويحى عوض الرشيدى

فهد صالح ضافر . العجمي

اميره محسن محمد الشمرى

وفاء صالح ربيع النومس

بدر ناصر عطيه الفضلى

نوال فالح ناصر الظفيرى

موضى طراد جلاب حمود

أحمد منصور علي جمال

سعد جديع سمير الفضلى

عزيز محمد مطلق العازمى

خالد ناصر عبد الله الصانع

مشعل بعيجان خضران المطيرى

ابرار منيع عبدالله المطيرى

بشاير عبد الرضا غلوم عبد الله

بسام عويض فالح العازمي

سكينه ضاحي عوده الفضلي

عايشه مساعد ناصر الهرشانى

سكوت مرزوق مهدى الرشيدى

ميثا مرزوق مهدى الرشيدى

ناهده بطي ردن منيع

وضحه شراد محمد العنزى

نوره سعد وتير العازمي

عواطف علوش معدى دخل الله العتيبى

فهده كريدى دعيبيل السويط

الطاف فالح خلف عبيد

ندى حماد فالح حماد

امنه عامج عبيد سعد

نوال عايض صليهم العازمى

نوف سعد سعود زمانان

بشاير سعيد عبد الله بردى

هنادي مضحي حبيب السليماني

غنيمه ناصر مرزوق . رقدان

سكينه على حسين بوحمد

ايمان حمد حسين الدويله

شريفه عبدالرحمن محارب عبدالعزيز المحارب

ساره مرضى ضاوى العازمى

ساره فلاح محسن الخالدى

مى ثامر جبر العنزى

رفعه حمد عبد الله العجمى

مريم على حمد عماره العجمي

العنود فهد فالح العازمى

بشاير حسن حمزة الصليبي

رشا محمد فهد حمود

حنان فيصل عايض الديحانى

منيره حمد عبد الله الصقهان

نوف سالم عوض الرشيدى

حنين وليد حمد الجيران

مريم ابراهيم غلوم محمد

مريم حسن عبد الله الهزيم

جزنه لافى عيد الظفيرى

العنود محمد مبارك العازمى

انفال عبدالرحمن مطلق الغيص

ساره عيد عواض العنزي

نوره فيصل عوض العازمى

ساره متعب على المطيرى

جواهر طلق مريزيق الرشيدي

هيا صالح راشد الحسيني

مريم عبد الله مهدي البذالي

أسماء مخلف عواد الشمرى

شهد احمد فاضل الدوسري

أمنه عبد الرضا جاسم كمال

الجازي خالد سعيدان الشمرى

غدير فيصل جطلى الهاجري

دلال راشد عبد الله الحواس

سندس حسين محمد الخرس

ريم عبدالله مهدى البذالى

شيخه ناصر عباس حسن

منيره مرزوق عبد الله العجمى

بدريه سعد محمد القحطانى

عفيفه محمد مسفر معلج

ساره مفلح ضاحى الرشيدى

موضى ناصر دليم الحربى

نجاه حسين سلمان العنزى

فاطمه فرحان رجاء الحربى

فاطمه فاروق حمود الصقر السعدون

وزارة العدل

روان محمد غانم محمد

زهراء عادل جاسم امير

شهد صالح مناحى الرشيدى

لولوه عبد الله رمضان الكندري

غزوه عبد العزيز حمد فهد بودى

الاء سعدى عثمان العثمان

دلال احمد يوسف بهبهانى

شيخه مشاري حسن الزنكي

جابر عبدالرحمن عبدالله الجابر

حسين محمود عبد العظيم الاربش

عبدالعزيز ناصر محمد المزين

جراح نورى فاضل الباذر

عبد الله صالح على القيلانى

أحمد حسين أحمد علي

منصور عبد الله حماد العجمي

بشاير أحمد منوخ ليلي الشمرى

غالية عيد عواد الدويلة

ديمه جمال ناصر المنيع

نوال صالح مجبل الرشيدى

ريم عبيد مبارك عايش

هاجر سعد مدعج الديحاني

شهد مبارك سعد العازمي

أسماء رفاع محمد الرشيدى

راشد عبد الله عيسى الراشد

عبد الله بدر مبارك السليم

عبد الله محمد عبد المحسن الخبيزى

غازى ثنيان حمدان الخالدي

على أحمد علي الماجد

عبدالرحمن بدر متعب الرميح

صالح سالم عنبر بلال

علي محمد عبد الله حيدر

عيسى عذبى عبد الله غريب

فاطمه محمل ضيف الله المطيرى

عبد الرحمن مشعل عبد الرحمن القحطاني

امثال خالد حمود الخالدى

فاطمه جمعه مبارك العلى

عبد اللطيف نهار مفلح الجسار

فالح فهد غريب فالح الجسار

فتون ضاوى محمد العتيبي

ايمان ناصر مفلح سعود

عبير على حماد العجمى

لطيفه على خالد الحمدان

عهود فراج مفرج محمد المطيري

أمينه اسماعيل ابراهيم الانصاري

هنوف عزيز محمد العازمى

عبد الله عدنان مشارى عبد الله

فهد خالد عبداللطيف بورسلى

ساره كامل بدر الشمري

جابر عبد الله مسفر المطيرى

عبد الرحيم محمد مجحود العجمى

عبير ناصر عايض المطيرى

قيروان فهد الهاده البغيلي الرشيدي

يوسف علي عبد الوهاب العصفور

ساير مفلح سعود الميمونى

سعود عبد العزيز محمد الثوينى

بدر ناصر بريك الجميلى

فهد غالب حليويس الشمرى

احمد عبد الله مطر العنزى

اميره فالح حميد العازمى

فاطمه على فلاح العازمى

شوق باسل محمد الزيد الناصر

مشاعل لافى محمد المطيرى

امل عيد عواد الصليلى

ساره عباس محمد عبد الله

بدريه سالم عايض الوهيده

عهود علي مطر الهليلي

محمد سعود محمد الشمالى

فهد احمد على سند

فواز خالد سعود حمد الهاجرى

خالد سعد عبد الله القوبع

محمد عامر عبد العزيز المانع

مشارى هشام جاسم الدخان

عيسى زياد عيسى الغربللى

مبارك فهيد محمد الهاجرى

عبيد محمد ناصر الدوسرى

بركات عبد العزيز بركات الشمرى

زهراء عارف اسحاق البلوشى

شهد خليل ابراهيم الامير

سعد خالد سعد السبيعى

جواهر مجبل محمد المطيرى

عائشه خالد رجا الرشيدي

منال خالد عيد العازمى

روان عوض عشوى العنزى

فاطمه مطلق محمد الدغيم

نوره مبارك محمد العجمي

نوار حمود فهد المويزري

وضحه جاسر راشد الهاجرى

مشاعل على مروى العازمى

رفعه فهد فنيس العجمى

امانى ظافر محمد العجمى

رغد نادر مطلق العازمى

لين عبد الرحمن مصبح الحزمي

سلطان معجب سعود المطيري

رغد محمد شايع الدغيم

ملوك نواف مقبول العتيبى

دعاء حسن سيد هاشم الناصر

فرح خالد عزران الظفيري

هيا محمد خالد العبيد

ساره عبد الهادى عبيد المسعود

غنيمه خلف محمد الفضلى

فاطمه محمد فرحان . مبارك

محمد على حمدان الشمرى

لولوه ناصر فالح الثاقب

خالد قاسم عبد الكريم الجريدان

حمد عبد العزيز حمد العربيد

زيد خالد زيد الخالدي

مزيد غنام لافى المطيرى

سالم راشد سالم الدويله

شملان عبد الله خالد الايوب

على ابراهيم مختار . خضير

فيصل هزاع عواد الفضلي

ابراهيم اسماعيل ابراهيم الصفار

احمد محمد احمد ابراهيم

يوسف محمد سعد العازمى

احمد خالد عبد الله الشراح

فهد عويد محمد الرشيدى

نواف ثميل خميس العنزى

سعد مطر محمد . العارضى

خالد صالح سالم الشمرى

محمد عبد الله حسن الرشيدى

محمد سعود نادر العجمى .

مرزوقه عبيان عيد الرشيدي

وزارة الكهرباء والماء

محمد ردعان خالد الردعان

حسين نسيم حسين الزعابي

مها عبيد جديع العازمي

غزيل عبد الله فلاح الرشيدى

عبد الرحمن عبد الله فالح البادى

صالح سالم صالح امان

فاضله مسفر سعد الهاجرى

سعود نايف عبدالله العازمى

احمد يوسف احمد الاحمد

وزارة المالية

مزنه هادي مبارك العازمي

زهراء حميد محمود . حسين

على عبد الله على جاسم

شيخه عبد الله دخين

عبد الله محمد ناصر الابراهيم

وزارة المواصلات

شاديا ياسين الزحيلى

عهد سعود فهد الدوسرى

امل عواد خمخيم . العازمى

عبد الله سعد خالد العازمى

حميده سالم عوض

عبد الكريم محمد عبيد جديع

احمد عيد ذعار المطيري

محمد معدي عبد الرحمن العتيبي

زينب عباس على عباس

سعديه قاسم عبد الحسين

فيحاء هنيدى ضاوى العتيبى

هيفاء مزعل عبد الحميد

جوزه جابر على العجمى

معيوف وليد معيوف العجيل

مريم احمد حسين القلاف

وزارة النفط

على فاروق على محمدى

ساره صالح محمد طميهير

محمد ناصر على العنزى

محمد حميد جواد الامير

طلال حسين علي اليوسف

فهد نايف غنام العنزى

ابراهيم ناصر بدر العنجري

انفال ضيف الله ثامر العتيبى

زهراء صفر اسماعيل المقصيد

محمد جواد سيد خلف سيد هاشم

نوف عبد الله عويض العازمى

نعيمه عبد الجبار فهد المضيان

ابراهيم مشعان الأدعس السعيدي