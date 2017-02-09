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10/2/2017 2:36:34 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- جلسة سرية لـ «خور عبدالله».. النصف يواصل أسئلته عن فضيحة شهادات تحكيم «الحقوق».. الخالد: مرتاحون للخصائص الأمنية للجواز الجديد.. الأردن يلاحق حمد الهارون في سويسرا لحبسه ودفع تعويضات


9/2/2017  الآن - صحف محلية  11:40:48 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- جلسة سرية لـ «خور ...
من الجريدة

الجريدة

جلسة سرية لـ «خور عبدالله»

النصف يواصل أسئلته عن فضيحة شهادات تحكيم «الحقوق»

إنجاز «المطار 2» في 4 سنوات ومبنى الركاب نوفمبر المقبل

الأنباء

الدلال: متمسكون بتجميد قرارات ترشيد الدعوم 

الخالد: مرتاحون للخصائص الأمنية للجواز الجديد

 الراي

طعوم الحصبة وشلل الأطفال صلاحياتها تنتهي بعد 6 أشهر !

 الأردن يلاحق حمد الهارون في سويسرا لحبسه ودفع تعويضات

 الحكومة طلبت من «الاحتياطي» 7 مليارات و908 ملايين دينار لتغطية العجز

 


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