ترامب يتوعد بمواصلة جهوده لإعادة العمل بـ ' حظر السفر '

توعد رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب عبر «تويتر» بمواصلة جهوده القانونية لإعادة العمل بالقرار التنفيذي الذي أصدره في شأن حظر السفر.



وقال ترامب إن أمن الولايات المتحدة على المحك بعد قرار محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بوقف العمل بقراره في شأن الهجرة.



وكانت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قد أيدت الحكم بتعليق قيود السفر التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



جاء القرار بعد الطعن الذي تقدم به ترامب ضد قرار اتخذته محكمة فيدرالية بتعليق مرسومه المتعلق بحظر الدخول إلى الولايات المتحدة.



ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير وعلقه الجمعة الماضي قاض في سياتل، سفر مواطني سبع دول هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة اشهر.



وفي الوقت ذاته يمنع قرار ترامب دخول اللاجئين من أي دولة لمدة أربعة اشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.



وكانت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قد قالت إنها ستصدر اليوم قرارا يتعلق بقيود السفر التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أشخاص من دول ذات أغلبية مسلمة.



وتراجع محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية القرار الذي أصدره قاض اتحادي في سياتل الأسبوع الماضي بوقف العمل مؤقتا بالحظر الذي فرضه ترامب.