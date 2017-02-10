ترامب يهاتف امير البلاد

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اتصالا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب جرى خلاله بحث العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والتطلع المشترك لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية. وأكد الزعيمان على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أكد الرئيس الأميركي على الالتزام بأمن الكويت واستقرارها. كما استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور بشأنها، كما أكدا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف. ووجه ترامب الدعوة لأمير الكويت لزيارة الولايات المتحدة في وقت يتم الاتفاق عليه متمنيا له موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت كل الرقي والازدهار، كما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.