تشكيل عصابي كبير لسرقة المركبات

تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات والسلب بالاكراه وكانت قد وردت معلومات بوجود تشكيل عصابي يقوم بسرقة المركبات و محتوياتتها من كافة المحافظات و بمزيد من التحريات تبين ان المتهم الرئيسي - كويتي الجنسية مواليد ١٩٩١ و هو من ارباب السوابق و مطلوب لعدة جهات و عليه تم عمل كمين محكم له و ضبطه في منطقة السالمية و تم اقتياده للتحقيق في القضايا التي قام بارتكابها حيث أقر بأنه يقوم بسرقة المركبات من كافة المناطق و بيعها في السوق السوداء او تفكيك المركبات و بيع اجزائها و التخلص من بعض المركبات عن طريق حرقها وان اكثر السرقات من غير كسر عن طريق استغلال نزول بعض اصحاب المركبات و تركها مفتوحة امام المساكن او المحال التجارية او باستخدام مفاتيح مصطنعة من الممكن ان تشغل مركبات ذات طراز قديم و انه يقوم بسرقة محتويات مركبات من كافة المناطق أيضاً و أقر بان لديه شركاء هم كويتي الجنسية مواليد ١٩٨٧ و سوري الجنسية مواليد ١٩٩١و عليه تم استصدار إذن من النائب العام و تم ضبطهم في منطقة سعد العبدالله و أقرو بانهم يقومون بسلب الأشخاص ممتلكاتهم أيضاً و انهم يزاولون هذا النشاط الاجرامي منذ زمن وأرشدوا رجال المباحث عن أماكن تواجد المركبات المسروقة وتم العثور حتى الان على عدد ١٥ مركبة مسروقة واقتيادها الى مكتب مباحث شرطة الرقة و هدية هذا و جاري حصر باقي القضايا المقيدة بسرقة مركبات و سرقة محتويات لذا نبين لسيادتكم القضايا ( المجهولة و التي أصبحت معلومة ) :-

القضية رقم ٢٠١٧/١١ جنح هدية - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/٥١ جنح فحيحيل - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/١٨ جنح الصباحية - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/١٧ جنح الصباحية - سرقة محتويات مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/٢٧ جنح ميناء عبدالله - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/٧ جنح العارضية - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/٢٣ جنح عبدالله مبارك - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/٤٠ جنح الاندلس - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/٧٢٢ جنح النقرة - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/١٦٨ جنح جليب الشيوخ - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/١٣٦ جنح جليب الشيوخ - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/١٨ جنح جليب الشيوخ - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/٢٣ جنح تيماء - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/٣٧ جنح بوحليفة - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٧/٦ جنح الفنطاس - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٤/١٨١ جنح صليبية - سرقة مركبة

القضية رقم ٢٠١٤/٧٣ جنايات الاحمدي - سلب بالقوة

القضية رقم ٢٠١٧/٣ جنايات شويخ الصناعية - سلب بالقوة

هذا و جاري حصر باقي القضايا التي قام الجناة بارتكابها و جاري إحالتهم الى جهات الاختصاص .