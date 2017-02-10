وفيات اليوم الجمعة 10 فبراير 2017

• شيخة عبدالرحمن الابراهيم، أرملة: عبدالرزاق جراح الابراهيم، 80 عاما، (شيعت)، رجال: القادسية، ق7، ش بدر (ديوان الابراهيم)، تلفون: 22547625، نساء: كيفان، ق3، ش36، م13، تلفون: 24844022

• كريمة بخيت الظاهر السعدون، أرملة: عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري، 77 عاما، (شيعت)، رجال: الروضة، ق2، ش24، م43، تلفون: 67767679، نساء: الظهر، ق1، ش1، م34، تلفون: 99497896

• هدى سعود عبدالعزيز الشاهين، زوجة: خالد حبيب الكندري، 60 عاما، (شيعت)، رجال: الخالدية، ق1، شارع عبداللطيف البرجس، م1، تلفون: 99597375، نساء: العدان، ق7، ش10، م29

• يوسف صالح عبدالجليل الكندري، 78 عاما، (شيع)، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 97569563، نساء: بيان، ق3، ش4، م23، تلفون: 99559881

• فاطمة حسن ملك الكندري، أرملة: مصطفى علي الكندري، 89 عاما، (شيعت)، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 99972777، نساء: الروضة، ق5، شارع البارودي، م11، تلفون: 99192123

• عبدالرزاق حامد عشوي العلاطي، 45 عاما، (شيع)، العيون، ق3، ش5، م249 (الديوان من الخلف)، تلفون: 66252664، 99034979، 99558083

• سلمان مطر السهو الشمري، 82 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد السبت بمقبرة الجهراء)، رجال: سعد العبدالله، ق5، ش520، م7، تلفون: 99646334، نساء: سعد العبدالله، ق2، ش206، م12

«إنا لله وإنا إليه راجعون»