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10/2/2017 11:55:42 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب: ملتزمون أمن الكويت واستقرارها.. ميزانية الجامعة للعام الجديد... بلا تقشف.. التخصيص أمام مجلس الوزراء الإثنين.. هل يحل المعلم الفلسطيني أزمة التعليم في الكويت ؟


10/2/2017  الآن - صحف محلية  11:49:55 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب: ملتزمون أمن ...
من الجريدة

الجريدة

ترامب: ملتزمون أمن الكويت واستقرارها

 ميزانية الجامعة للعام الجديد... بلا تقشف

 «التشريعية» ترفض منع مد أثر سحب الجناسي

الأنباء

التخصيص أمام مجلس الوزراء الإثنين

 توجيه القوات الخاصة والأمن العام والنجدة إلى الحدود البرية مع العراق كإجراء احترازي

 الراي

تطاير الحصى يُهدّد حركة الملاحة في المطار

 هل يحل المعلم الفلسطيني أزمة التعليم في الكويت ؟

 الضرائب... تغضب الجنود الكنديين المتمركزين في الكويت لمواجهة «داعش»

 


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