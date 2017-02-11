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أبرز عناوين صحف الأحد:- خامنئي يأمر باعتقال فوري للمسيئين للأمير في طهران.. قضاة يطعنون بعدم دستورية «مكافحة الفساد».. علاوتان حتى رواتب 2750 ديناراً في «الخاص».. الغانم يوجه رسالة تطمين حول «الخور»


11/2/2017  الآن - صحف محلية  11:44:37 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- خامنئي يأمر باعتقال ...
من الجريدة

 

الجريدة

خامنئي يأمر باعتقال فوري للمسيئين للأمير في طهران

قضاة يطعنون بعدم دستورية «مكافحة الفساد»

«سبت دموي» في بغداد بنكهة انتخابية

الأنباء

علاوتان حتى رواتب 2750 ديناراً في «الخاص»

الغانم: تصريحات الجبوري بشأن خور عبدالله تقطع الطريق على من يريد إشعال الفتنة بين الشعبين 

الراي

الغانم يوجه رسالة تطمين حول «الخور»

 «تطاير حصى المطار»... نيابياً: محاسبة المقصرين وتحذير من كارثة

 الحساوي لـ«الراي»: لن نسمح بالشواء في الحدائق

 النهار

«الشؤون» تدير صالات الأفراح الخاصة بـ «الجمعيات»

 «الكهرباء»: منع الحفريات بالمناطق دون موافقة

 


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