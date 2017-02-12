أصحاب السلطة.. ينطلق مع شخصيات غيّرت مجرى العالم

كشف الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة ومقدم برنامج 'اصحاب السلطة' الشاب الكويتي عثمان العنجري ،وعن انطلاق البرنامج غداً 13 الجاري على شاشة تلفزيون المجلس، وفقا للقاء له مع صحيفة الأنباء.

وعن فكرة برنامج «أصحاب السلطة» وما يتعلق به ، قال العنجري 'هذه الفكرة بدأت في رؤية النور بعد الخلاص من مخاض الانطلاقة الأولى إلا أنها قد تعثرت بعد حل مجلس الأمة بسبب إيقاف إذاعة البرنامج عبر قناة المجلس التي تقرر إذاعة البرنامج على شاشتها، وتم تحديد تاريخ 13 فبراير الجاري لتدشين أولى حلقات البرنامج عبر «المجلس» التي تم التعاقد معها، ويعتبر «أصحاب السلطة» أول برنامج تنتجه وزارة الإعلام الكويتية ويعاد بيعه على مؤسسات إعلامية خارج الدولة، حتى ان موقع البرامج العالمي «نت فليكس» أبدى اهتمامه إلا أن الرفض كان للحرص على انتشار البرنامج من خلال موقع «يوتيوب» إلى العالم أجمع.

وعن أكبر وأقل مبلغ تم دفعه للضيوف؟، بين العنجري: كل الضيوف باستثناء راشد الغنوشي تقاضوا أجورا، وأعلى أجر كان لرئيس الاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، وأقل أجر للملاكم الأميركي مايك تايسون.

وعن الإلتزام بالزي الكويتي بالعمل، تحدث العنجري عن موقف طريف تعرض له بسبب الدشداشة، قال: اذكر في إحدى الحلقات اننا كنا في نيويورك حيث ارتديت «دشداشة» وكنت ذاهبا للتصوير في «تايمز سكوير» وصادفنا أشخاص في الشارع ألقوا علينا الماء باعتبارنا إرهابيين فأجلنا اللقاء 3 ساعات لكي نستبدل ملابسنا، وتعرضنا لموقف آخر غريب في طريقنا للقاء رئيس جنوب إفريقيا السابق فذهبنا لمكان شبيه بالديوان الرئاسي وكنا نريد فقط مجرد تصريح لتصوير اللقاء في الخارج، وفي كل لحظة كان يستقبلنا ضيف ويقول تفضلوا استريحوا سنذهب حالا وفي آخر المطاف وجدنا أنفسنا عند مكتب وزير خارجية جنوب إفريقيا، وعرفنا هناك أنهم يعتقدون أننا وفد كويتي رفيع المستوى يريد مقابلة رئيس جمهورية سابق.

وعن الإعداد وتحضير الأسئلة للضيوف.. والإستعانة بالأسئلة التي وجهها الجمهور عبر «السوشيال ميديا». قال العنجري: الإعداد كان شيئا شبه تعجيزي لأن كل حلقة كان لها فريق إعداد مستقل حسب طبيعة الضيف وتخصصه، كما أننا لم نحضر أي سؤال مسبقا بل كانت مجرد محاور، وضعنا أنفسنا مكان المشاهد وأردنا أن نتعرف على هذه الشخصيات وتجاربهم، فكنا ننوه عن الضيف القادم للجمهور حتى يطرح الجمهور أسئلته، وأذكر ان فيصل البصري مثلا سأل كيف يصلي مايك تايسون مع كل الوشوم في جسمه؟ ووجهنا السؤال فعلا لماك تايسون وصلينا معه، كذلك تفاعل الجمهور جدا في حلقة غورباتشوف ومهاتير رغم أن لغتهما مختلفة لكن كان اهتمام الجمهور بهما كبيرا جدا.

وكشف العنجري عن ان هناك بعض المواقف والتصريحات تم حذفها من الحلقات نظرا لعدة اعتبارات ودون الدخول في التفاصيل، واشار الى ان من هذه المواقف:

٭ سألنا غورباتشوف عن موقفه من تدخل روسيا العسكري في سورية كونه من أخمد الحرب الباردة وأنهاها وباعتباره اليوم رجل سلام، قال إنه لو كان بيده الأمر لما تعاطى مع الأمر بهذه الطريقة.. فكانت وجهة نظره مفاجأة.

٭ تصويت حزب النهضة التونسي لخفض الضريبة على الخمور أثار جدلا في حلقة الغنوشي.

٭ لاري كينج كشف عن السؤال الذي وجهه للرئيس الليبي السابق معمر القذافي وصفعه برده عليه ما اضطره للخروج الى فاصل من البرنامج.