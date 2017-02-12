وفيات اليوم الأحد 12 فبراير 2017

عبدالله مشعل عبدالله سليمان الضويحي 19 عاماً، شيع، الروضة، ق2، ش20، م1، ت: 99086885

دعيج بسام عبدالعزيز الدعيج 17 عاماً، شيع، الرجال: القادسية، ق8، شارع عبدالعزيز الدعيج، م59، ديوان الدعيج، النساء: السرة، ق4، ش8، م12، ت: 99628121، 99886559

محمد عبدالصمد حسين البلوشي 33 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، السالمية، شارع عمان، خلف مستشفى الراشد، الحسينية الحيدرية (حبيب بن زيد البلوشي)، ت: 99850523

أمل عبدالله سليمان الشمروخ زوجة عدنان محمد جمعة بعركي 52 عاماً، شيعت، الرجال: حطين، ق1، شارع محمد حبيب مناور، رقم403، م31 (منزل الدكتور نايف عبدالله الشمروخ)، النساء: الفيحاء، ق1، ش15، شارع محمد الأنبعي، م3، ت: 55702345، 99038249، 22545462، 99636790

عبدالعزيز سعود سويد العجمي 55 عاماً، يشيع التاسعة من صباح اليوم، بمقبرة صبحان، الرقة، ق7، ش1، م181، ت: 99626737

رحمة إبراهيم ميسوري أرملة يوسف عبداللطيف العبدالرزاق 90 عاماً، شيعت، الرجال: اقتصر العزاء على المقبرة، النساء: القادسية، ق3، ش31، م2، ت: 22516129

حبيب فاضل يوسف الباذر 76عاما، شيع، الرجال: الدسمة، ق5، شارع سالم الجميعان، م 68(دار الباذر)، النساء: الدعية، ق3، ش32، م16، ت: 50385555، 66799389