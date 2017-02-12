مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

قالت وسائل إعلام إيرانية إن قائدا ميدانيا تابعا لإحدى تشكيلات الحرس الثوري قتل في سوريا، وأوضحت أن القتيل يدعى مهدي نعيماني وهو قائد إحدى سرايا كتيبة 'الإمام علي' ولقي مصرعه خلال مواجهات في سوريا.

وبهذا يرتفع عدد القتلى العسكريين الإيرانيين في سوريا إلى 350 منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير بعض التقديرات إلى أن إيران فقدت نحو 1300 عسكري في سوريا منذ اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 2011.

وتدعم إيران النظام السوري في قتاله ضد المعارضة بعد الثورة الشعبية التي اندلعت ضده، وذلك عبر مليشيات إيرانية وأخرى لبنانية وأفغانية وعراقية مرتبطة مباشرة بالنظام في طهران.

وإضافة إلى الحرس الثوري، تقاتل وحدات من القوات النظامية الإيرانية إلى جانب قوات النظام السوري، كما أن هناك مستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا.

ومؤخرا، أكد رئيس مؤسسة 'الشهداء وقدامى المحاربين' الإيرانية محمد علي شهيدي محلاتي أن عدد القتلى الإيرانيين في سوريا تجاوز الألف منذ تدخل إيران عسكريا في الصراع الدائر هناك، ويعتقد أن حزب الله اللبناني والمليشيات العراقية والأفغانية وغيرها تكبدت أيضا خسائر كبيرة.