خطأ جسيم من الداخلية لعدم ختم زوار بحرينيين حضروا من العراق

ابلغ مصدر امني التفاصيل الكاملة لباص العبدلي موكدا ان لا صحة لوجود اسلحة او ممنوعين بداخله.

وقال المصدر ان 'الباص كان يقل بحرينيين قادمين من العراق ووصل إلى منفذ العبدلي وتوجه إلى الي منفذ النويصيب دون ان يقوم الموظفين بختم جوازات البحرينيين كدخول ولدى وصولهم منفذ النويصيب تمهيدا للمغادرة الكويت اكتشف رجال منفذ النويصيب ان المسافرين لم يختموا ختم دخول وتم فتح تحقيق قاد السائق انه ظن ان الاجراء كاملا سيتم في منفذ النويصيب وتم توقيف عدد من موظفي منفذ العبدلي للتحقيق.

وجدد المصدر التأكيد ان الباص لم يكن يحوي ممنوعين ولم يكن فيه اسلحة وان ما حدث خطأ موكدا ان ما وصلت إليه الداخلية يصل إلى القناعة بان الامر مجرد خطا جسيم بستحق العقاب.