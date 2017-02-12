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13/2/2017 3:10:02 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- السيسي يشيد بدور الأمير في تعزيز وحدة الصف العربي.. محمد بن راشد: «التعاون» سينجز في 4 سنوات أكثر مما أنجزه في 40 سنة.. بدء معالجة التركيبة السكانية بإلغاء نظام الكفيل.. أبل لـ«الراي»: إزالة معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله نهاية العام


12/2/2017  الآن - صحف محلية  11:46:30 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- السيسي يشيد بدور ...
من الجريدة

الجريدة

«الإيداعات المليونية» بين السرية والعلنية والتأجيل

 إشكالية لائحية تهدد مناقشة الطلب

 السيسي يشيد بدور الأمير في تعزيز وحدة الصف العربي

 الأنباء

صرف الـ 75 ليتر بنزين مرتبط بتحرير الأسعار

 محمد بن راشد: «التعاون» سينجز في 4 سنوات أكثر مما أنجزه في 40 سنة

 الراي

بدء معالجة التركيبة السكانية بإلغاء نظام الكفيل

 أبل لـ«الراي»: إزالة معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله نهاية العام

 هند الصبيح لـ «الراي»: لا نية لإيقاف «دعم العمالة»

 النهار

الصبيح: قرار بزيادة نسب العمالة الوطنية في «الخاص»

 «السكنية»: لا تأخير في تنفيذ مشروع «جنوب المطلاع»

 


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