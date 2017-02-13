الأشغال: حلول للتخفيف من الزحام بعد إغلاقه

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور أوضحت أن بدء استكمال مشروع تطوير طريق الجهراء وطريق الغزالي استوجب اغلاق جزء من طريق الغزالي وتحويل الطريق الى فرعي الجهراء مع الغزالي باتجاه ميناء الشويخ وجامعة الكويت والعكس.

وأكدت الإدارة أن هناك العديد من الطرق البديلة او الموازية المؤدية الى كل من ميناء الشويخ -جامعة الكويت الشويخ -منطقة المستشفيات وهي كالآتي:

أولا: طريق الدائري الرابع باتجاه دوار الامم نزولا على طريق الجهراء.

ثانيا: طريق المغرب السريع نزولا على الدائري الأول وطريق جمال عبدالناصر.

ثالثا: طريق الرياض نزولا على الدائري الأول وطريق جمال عبدالناصر.

رابعا: طريق الفحيحيل نزولا على الدائري الأول وطريق جمال عبدالناصر.

خامسا: طريق ابوظبي الساحلي القادم من الجهراء باتجاه طريق جمال عبدالناصر.

سادسا: طريق المطار القديم باتجاه طريق الجهراء مع المطار.

سابعا: طريق محمد بن القاسم باتجاه طريق الجهراء.

علما بانه يمنع سير الشاحنات على طريق الغزالي تحديدا من الساعة 6 ص لغاية الساعة 4 عصرا من الاحد الى الخميس من كل أسبوع.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بقائدي المركبات الالتزام بالطرق البديلة والموازية حرصاً على راحتهم ووقتهم وللتخفيف من حالة الازدحام المروري.

فيما أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان، أن القطاع يجري اجتماعات مكثفة مع عدد من الجهات، منها الإدارة العامة للمرور وجامعة الكويت ومؤسسة الموانئ الكويتية، لإيجاد حلول سريعة وعاجلة للتخفيف من حدة الزحام الذي نتج عن إغلاق جسر الغزالي يوم الجمعة الفائت، للبدء في أعمال تطويره «المرحلة الخامسة» ضمن مشروع تطوير الجهراء.

وأشار الحصان إلى أنه تم التوصل مبدئيا إلى عدد من الحلول التي سيتم تطبيقها خلال أيام منها افتتاح لفة بالتحويلة مقابل شركة فورد لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، وذلك غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى افتتاح جسر من الجهراء باتجاه طريق المطار بالاضافة الى مخرج أخر كذلك جاري التنسيق لعمل ندوة توعوية بالتنسيق مع مع جامعة الكويت لتوعية الطلبة والطالبات حول كيفية التعامل مع الطرق البديلة التي تم تنفيذها بالمنطقة.

وقال الحصان، في تصريح صحافي، أن هناك رصد دوري للزحام الموجود بالمناطق التي تأثرت بعد إغلاق جسر الغزالي، وذلك بهدف وضع الخطط والحلول السريعة للتخفيف من حدة هذا الزحام الذي جاء نتيجة طبيعية لإغلاق هذا الجسر الحيوي والهام كونه يخدم مناطق ذات كثافة مرورية يومية مرتفعة حيث تضم المنطقة عدد كبير من المؤسسات الهامة منها جامعة الكويت ومؤسسة الموانئ الكويتية والمنطقة الحرة وغيرها من المؤسسات الحيوية موضحا أن هذا الزحام سوف يقل تدريجيا خلال أيام بعد إستيعاب مرتادي الطرق بالمنطقة للطرق البديلة التي تفذها القطاع بالتعاون مع الادارة العامة للمرور وتطبيق عدد من الحلول السريعة والآنية التي ستسفر عنها الاجتماعات فيما بين الجهات المعنية.

وأفاد الحصان بأن العمل على جسر الغزالي يأتي كجزء ومرحلة من مراحل مشروع تطوير طريق الجهراء وكان من المقرر تنفيذه في فترات سابقة، إلا أنه تم تأجيل العمل به ليتواكب مع مشروعين آخرين من المشاريع الكبرى التي ينفذها القطاع، هما جسر الشيخ جابر الأحمد وتطوير طريق جمال عبدالناصر، للانتهاء منهم مجتمعين في نهاية 2018، فالمشاريع الثلاثة مرتبطين ببعضهم البعض وفقا للخطة الموضوعة لهم.

وأضاف الحصان: نأسف للمواطن والمقيم من مرتادي الطريق بسبب الإزعاج الناتج عن الاختناقات المرورية بعد إغلاق جسر الغزالي، ونعد الجميع بتطبيق مجموعة من الحلول السريعة خلال أيام للتخفيف من حدة هذه الاختناقات، كما نتمنى من الجميع التعاون والالتزام بالاشتراطات المرورية والطرق البديلة حتى يتم الانتهاء من العمل في هذا الجزء الهام والحيوي ضمن مشروع من أكبر مشاريع الطرق التنموية في البلاد.