وفيات اليوم الإثنين 13 فبراير 2017

فخرية خليل درويش 73 عاماً، شيعت، الرجال: السرة، ق4، ش11، م16، النساء: غرب مشرف، ق1، ش101، م121، ت: 99685445، 25375072

ليلى خميس أحمد حسن زوجة راشد علي الصدي 51 عاماً، شيعت، الرجال: الرحاب، ق1، ش14، م47، النساء: القرين، ق2، ش18، م9، ت: 99036610، 50220338

حماد عامر جليان العجمي 40 عاماً، شيع، جابر العلي، ق5، ش47، م10، ت: 99770026، 99014515

سعود حامد ناصر البراك 75 عاماً، شيع، الرجال: الأندلس، ق5، ديوان البراك، النساء: غرناطة، ق2، ش8، م182، ت: 55919714، 99220854

حمود وليد حمود الصقعبي 19 عاماً، يشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: النزهة، ق2، ش ناصر الصقعبي، ديوان الصقعبي، النساء: السلام، ق1، ش120، م10، ت: 96005548، 99383338، 97907717

حصة حسن حسين القطان أرملة محمد عباس حسين القطان 85 عاماً، شيعت، الرجال: المنصورية، ق1، ش12، حسينية الأوحد، النساء: الشعب، ق5، بجانب مسجد عمار بن ياسر 'مجلس أبا ذر'، ت: 99699964، 99088484