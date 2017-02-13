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14/2/2017 4:15:09 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الخصخصة تبدأ بـ«الشعيبة الشمالية».. الجارالله: إجراءات إيرانية ضد المسيئين للأمير.. 136 مليون دينار... سندات صرف «بيضاء» للمكتب الصحي الكويتي في ألمانيا.. إنجاز المطار الجديد في 4 سنوات.. فوائد قروض المتقاعدين ... لم تعد مغرية


13/2/2017  الآن - صحف محلية  11:53:30 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الخصخصة تبدأ ...
من الجريدة

 

 

الجريدة

الخصخصة تبدأ بـ«الشعيبة الشمالية»

 الجارالله: إجراءات إيرانية ضد المسيئين للأمير

 حلول عاجلة لأزمة «الغزالي»

 الأنباء

إنجاز المطار الجديد في 4 سنوات

 لجنة برلمانية لمعالجة التركيبة السكانية.. وصفاء تؤيد التأمين الصحي على الزائرين

 الراي

136 مليون دينار... سندات صرف «بيضاء» للمكتب الصحي الكويتي في ألمانيا

 700 موظف في أمانة مجلس الوزراء يقبضون... ولا يداومون

 فوائد قروض المتقاعدين ... لم تعد مغرية

 النهار

الروضان: الإيقاف الرياضي سيُرفع.. ولو بعد حين

 «الأشغال»: حلول عاجلة لتخفيف زحام «الغزالي»

 

 


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