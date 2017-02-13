أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الخصخصة تبدأ بـ«الشعيبة الشمالية».. الجارالله: إجراءات إيرانية ضد المسيئين للأمير.. 136 مليون دينار... سندات صرف «بيضاء» للمكتب الصحي الكويتي في ألمانيا.. إنجاز المطار الجديد في 4 سنوات.. فوائد قروض المتقاعدين ... لم تعد مغرية

الجريدة

الخصخصة تبدأ بـ«الشعيبة الشمالية»

في إشارة إلى قرب انطلاق قطار خصخصة المرافق الحكومية بالبلاد، اعتمد مجلس الوزراء أمس خطة المجلس الأعلى للتخصيص للسنوات الـ25 المقبلة، والتي حددت محطة الشعيبة بداية للانطلاق.وناقش المجلس، في اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أمس، مشروع دراسة الجدوى لتخصيص هذه المحطة، والذي أعده 'الأعلى للتخصيص' العام الماضي، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فضلاً عن آلية الإجراءات المطلوبة للتنفيذ تمهيداً لطرح المشروع رسمياً.في السياق، اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال 'الأعلى للتخصيص' وأنشطته، حيث تم تجهيز تقرير يتعلق بإعداد المرحلة الأولى من مشروع استراتيجية لتخصيص المرافق الحكومية.كما ناقش المجلس، خلال اجتماعه، الدراسة الأولية المنجزة بشأن إمكانية تطوير كفاءة مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني.وكان 'الأعلى للتخصيص'، أعد تقريراً حدد فيه أهداف برنامج التخصيص، ومنها تسريع النمو الاقتصادي من خلال تحسين نوعية السلع ورفع كفاءة الخدمات، وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وخفض المصاريف التشغيلية في الحكومي، كما وقع عقد 'مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المرافق الحكومية' مع شركة المجموعة الثلاثية للاستشارات العالمية 'ticg'.

الجارالله: إجراءات إيرانية ضد المسيئين للأمير

تأكيداً لما نشرته «الجريدة»، في عدد أمس الأول، من أن مكتب المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، أمر باتخاذ إجراءات فورية ضد المسيئين لمقام أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن إيران ترفض تلك الإساءات التي مست المقام السامي، كاشفاً أن «طهران ستتخذ إجراءات بحق هؤلاء المسيئين».على صعيد آخر، وفي تصريح على هامش حفل إطلاق المنظمة الدولية للهجرة في الكويت فيلماً وثائقياً بعنوان «بكلماتهم وأصواتهم» في مكتبة الكويت الوطنية، أمس الأول، ذكر الجار الله أن سمو الأمير تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد خلاله الأخير على التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت واستقرارها وسلامتها، كما أكد التزام بلاده بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع بين العراق والكويت.وأكد أن الوضع على الحدود الكويتية - العراقية، «طبيعي، وسيبقى طبيعياً بيقظة أبناء الكويت وحرصهم ودعمهم»، مستدركاً: «إذا كانت هناك أي تعزيزات فهي من باب الحيطة والحذر والاستعداد».ومن الالتزام الأميركي إلى البريطاني، قال الجارالله إنه التقى الجمعة الماضية وزير الدولة في المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «واستمعت بكل وضوح منه إلى التزام بلاده القاطع بأمن الكويت واستقرارها»، نافياً سماعه بما أسمته بعض الصحف الكرواتية بصفقة «القرن» المتعلقة بشراء الكويت أسلحة من كرواتيا.

حلول عاجلة لأزمة «الغزالي»

اجتماعات ماراثونية عُقِدت أمس لحل أزمة اختناق المرور الناجمة عن إغلاق جسر الغزالي، انتهت بالاتفاق بين وزارتي الأشغال والداخلية وجامعة الكويت ومؤسسة الموانئ، على حلول عاجلة لهذه الأزمة، في مقدمتها تحديد 7 طرق بديلة وموازية للجسر، وافتتاح التفافة أرضية اليوم مقابل شركة فورد لتسيير حركة المرور بالمنطقة، إلى جانب افتتاح جسر من طريق الجهراء باتجاه طريق المطار، ومخرج آخر جديد.في السياق، أكدت وكيلة الأشغال عواطف الغنيم لـ«الجريدة» أن إغلاق جسر الغزالي أمر ضروري وحتمي لإنهاء أعمال طريقي جمال عبدالناصر والجهراء، إضافة إلى أعمال الربط مع جسر الشيخ جابر الأحمد، لافتة إلى ضرورة إنجاز المشاريع الحيوية عبر تعاون المواطنين مستخدمي الطريق.

الأنباء

إنجاز المطار الجديد في 4 سنوات

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري أمس تقليص فترة إنجاز وتنفيذ مشروع مبنى الركاب 2 «المطار الجديد» من 6 إلى 4 سنوات. مصادر وزارية قــالت لـ «الأنبـاء» ان المجلس تباحث في كل المعطيات الموجودة والعروض التي قدمتها الشركة المنفذة، بالإضافة الى السياسة العامة للدولة بهذا الشأن وقرر إتمام المشروع بحيث يسلم في عام 2020. وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها صباح اليوم، أوضحت المصادر ان الحكومة ناقشت التوجه النيابي الخاص بطلب مناقشة قضية خور عبدالله، مشيرة الى ان التوجه الحكومي يقضي بطلب تحويل الجلسة الى سرية في حال عرض الطلب على المجلس وتمت الموافقة عليه، حيث سيقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بتلاوة بيان يوضح فيه الإجراءات الحكومية بهذا الصدد مع شرح مفصل حول القضية وأبعادها وفقا للمعلومات الحكومية.وأشارت المصادر الى ان البيان الحكومي سيبين ان أحداث خور عبدالله لا ترقى الى مستوى القلق الداخلي، وان هذا لا يعني ان الحكومة لم تقم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية على المستويين المحلي والدولي، مشددة على ان قضية خور عبدالله مع الجانب العراقي قائمة على أساس قرارات دولية بإشراف الأمم المتحدة وفقا للبند السابع.

لجنة برلمانية لمعالجة التركيبة السكانية.. وصفاء تؤيد التأمين الصحي على الزائرين

قدم 11 نائبا طلبا لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة مكونة من 3 إلى 5 أعضاء، لدراسة أسباب ظاهرة تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية، مع عدم تطبيق سياسة الإحلال بالدولة والتساهل في ظاهرة الاتجار بالإقامات.مصادر مطلعة قالت لـ«الأنباء» إن الهدف من هذا الإجراء هو الحرص على توازن التركيبة السكانية، الأمر الذي سيؤدي الى استقرار اجتماعي وأمني واقتصادي.من جانب آخر أثنت النائب صفاء الهاشم على قرار اللجنة الصحية البرلمانية بإلزام الزائرين للكويت بالتأمين الصحي، معربة عن تأييدها قرار اللجنة.كما وجهت التحية إلى أعضــاء اللجنة لموافقتهم على إقرار المقتـــرح.وقالت الهاشم في تصريح بمجلس الأمة اليوم: إن القرار يخفف الازدحام في المستشفيات، مؤكدة أحقية الدولة في وضع الرسوم الحقيقية لقيمة التأمين لا أسعار رمزية.وأوضحت النائبة صفاء الهاشم أن الزيارات العائلية لأسر الوافدين تتسبب في طول طوابير الانتظار في المستشفيات ونقص الأكسجين في غرف الطوارئ، مشيرة إلى وجود من يأتي لتلقي العلاج في حالات الولادة وعلاج السرطان وعمليات التكميم وعلاج السمنة.من جهة أخرى، انتقدت النائبة صفاء الهاشم عدم وجود قاعدة بيانات لدى إدارة الفتوى والتشريع ونية الإدارة التعاقد مع ٣٠ مستشارا من الوافدين، معتبرة ذلك عيبا خطيرا يســـري في جســـــد الدولـــة.وتساءلت النائبة صفاء الهاشم: أما آن الأوان ان يتم تأهيل وتعيين مستشارين من المواطنين بدلا من تكاليف الإقامة والمصروفات الأخرى التي تتحملها مؤسسات الدولة عن المستشارين الوافدين؟لافتة إلى أن أحد المستشارين الوافدين مدة إقامته الفندقيــــة عام كامــل.

الراي

136 مليون دينار... سندات صرف «بيضاء» للمكتب الصحي الكويتي في ألمانيا

كشفت مصادر صحية لـ «الراي» ان «التحويلات المالية للمكتب الصحي في ألمانيا خلال الفترة من سبتمبر 2013 إلى مارس 2015 بلغت 148 مليون دينار، وان المكتب خلال المدة المشار إليها لم يرسل سندات وفواتير تؤيد صرف تلك المبالغ سوى بـ 12 مليون دينار».وأشارت المصادر إلى انه «بعد مخاطبات عدة للمكتب خلال الفترة المذكورة أرسل 138 كرتوناً تضم 828 ملفاً لسندات وفواتير تخص مصروفات المكتب، وبعد مراجعتها من قبل قسم محاسبة العلاج بالخارج، تبين وجود عدد كبير من السندات عبارة عن أوراق بيضاء تمت كتابة رقم السند عليها بخط اليد دون وجود السند الأصلي مع وجود اختلاف في أرقام السندات، وأخرى يختلف فيها المبلغ المدرج عن المبلغ المسجل في الفواتير، فضلاً عن وجود بعض الشيكات التي تم سحبها من حساب المكتب الصحي دون وجود أي سندات أو فواتير تغطي قيمة تلك المصروفات».ولفتت إلى ان «مسؤولي المكتب الحاليين يواجهون صعوبة في تسوية تلك المصروفات المتراكمة، ولم تتم إلى الآن تسوية سوى نحو 25 في المئة من النواقص المتراكمة على المكتب من سنوات سابقة».واستغربت المصادر في الوقت ذاته استمرار صرف الدفعات للمكتب خلال تلك الفترة، رغم عدم تقديم المستندات الدالة على سلامة الصرف، محملة المسؤولية لقطاع الشؤون المالية في الوزارة»، مؤكدة ان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي «سيفتح تحقيقا في القضية لمحاسبة المقصرين ولن يتهاون في الحفاظ على المال العام».

700 موظف في أمانة مجلس الوزراء يقبضون... ولا يداومون

رصد مجلس الأمة ممثلاً بلجنة الميزانيات والحساب الختامي سير الأمانة العامة لمجلس الوزراء في خطى معاكسة لخطة الحكومة في الترشيد وضبط النفقات، بارتفاع مصروفاتها بنسبة 20 في المئة خلال سنتين لتصل في آخر حساب ختامي إلى 118 مليون دينار.ففي اجتماع غاب عنه الجانب الحكومي، رصدت اللجنة «ارتفاع عدد المعينين في الأمانة إلى أكثر من 1800 شخص منهم 700 شخص معين في السنة المالية 2015/‏ 2016، ودون وجود ما يثبت وجودهم على رأس عملهم وتأجيل تطبيق نظام (البصمة) عنهم».وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة «لاحظت عدم التزام الأمانة بالملاحظات الرقابية الكثيرة على حساباتها الختامية وغياب الخطوات الجادة لإعادة هيكلتها المتضخمة بـ 27 برنامجاً ومكتباً ولجنة»، مشيراً إلى بعض قرارات التعيين المشار إليها «كانت في أيام عطل رسمية للدولة كعيد التحرير كما هو مثبت بالمستندات لدى اللجنة، وبعضهم تم نقلهم إلى هيئة الاتصالات المؤسسة حديثاً وبمزايا مالية مرتفعة، في حين لم ينقل موظفون من وزارة المواصلات من ذوي الاختصاص لهذه الهيئة بحجة ضرورة استقطاب الكفاءات من السوق».واستغرب عبدالصمد «استمرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحميل الميزانية العامة مبالغ إيجارات قاربت الـ 10 ملايين دينار نظير تأجير مبان للجهات التابعة لها دون إنشاء مقرات دائمة لها»، مشيراً إلى انه رغم مرور 11 سنة على إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «إلا أن كثيراً من الجهات الحكومية خصوصاً التي لها مكاتب بالخارج غير مربوطة آلياً مع وزاراتها كالملحقيات الثقافية والمكاتب الصحية ما أدى إلى تضخم المبالغ المحولة لتلك المكاتب دون مستندات وبها هدر حقيقي يقدر بملايين الدنانير».ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على منح استثناءات وتسهيلات للإجراءات المتعلقة بمشروع انجاز المطار الجديد، في إطار السعي لتسريع عجلة الانجاز وتخفيضها من 6 إلى 4 سنوات.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع طلب في اجتماع المجلس الأسبوعي أمس منح معاملة خاصة في إجراءات الدورة المستندية لإجراءات الشركة المنفذة بما يسهم في تقليل فترة انجاز المشروع، وفقاً لما عرضه مسؤولو الشركة خلال الاجتماعات معهم أخيراً بعدما استقبلهم سمو أمير البلاد»وعلى صعيد آخر، لوح النائب يوسف الفضالة بمساءلة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي خلال شهر ما لم يجب عن أسئلته البرلمانية، مشدداً على ضرورة «محاسبة المسؤولين عن الهدر أو سوف نتخذ إجراءاتنا ولن يثنينا احد عن المساءلة السياسية».ولفت الفضالة إلى انه تقدم مع مجموعة من النواب باقتراح بقانون بتعديل يقضي بتحديد فترة الطعن بمراسيم في حل المجلس ومرسوم الدعوة للانتخابات، مبيناً ان «الاقتراح يقضي بتحديد فترة الطعون خلال 10 ايام على مراسيم الحل والدعوة للانتخابات وبصفة الاستعجال على أن يصدر الحكم في هذه الطعون قبل 3 أيام من تاريخ يوم الاقتراع المحدد»، مؤكداً انه «في حال إقرار هذا التعديل لن يكون هناك ابطال لمجلس الأمة في المستقبل لأن نتيجة الطعن سوف تظهر قبل يوم الاقتراع».وناقشت لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية أمس قضية «البدون»، حيث طلبت من الجهاز المركزي تزويدها بالعدد الدقيق للمستحقين للجنسية الكويتية من أبناء هذه الفئة مع تصنيفهم.وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الدوسري إن اللجنة «ستسهم في المرحلة المقبلة في إقرار مقترح إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإنشاء لجنة تتبع وزارة الداخلية تتولى معالجة هذه القضية».

فوائد قروض المتقاعدين ... لم تعد مغرية

تتجه البنوك نحو إعادة النظر في موافقتها «المبدئية» على استبدال ربع رواتب المتقاعدين بقروض شخصية.وأكدت مصادر لـ «الراي» أن خطوة المصارف تأتي في أعقاب تصويت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على اقتراح بقانون ينص على ألا تتجاوز قيمة فوائد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الاستبدال المقدّم للمتقاعد نسبة 3 في المئة.وكانت البنوك أبدت في وقت سابق موافقة «مبدئية» على اقتراح «التأمينات» استبدال ربع معاشات المتقاعدين، مقابل قروض شخصية إضافية، على أن يكون ذلك عبر «استبدال» وبحد أقصى لا يتجاوز 25 في المئة من المعاش التقاعدي.واعتبرت المصادر أن التصويت المذكور أفقد مقترح «المؤسسة» الوهج الذي دفع المصارف لإبداء تجاوب بهذا الشأن، قائلة «عندما قبلت البنوك (مبدئياً) المساهمة في تمويل المتقاعدين، كانت الفكرة أن تكون القروض الممنوحة في هذا الخصوص بأسعار الفائدة المتداولة في السوق، وهي قريبة من معدل 6 في المئة، والتي تحصل عليها (المؤسسة) مقابل قروض المتقاعدين حالياً».وتابعت المصادر «أما مع تحديد اللجنة البرلمانية أسعار الفائدة عند 3 في المئة، فقد بدأت البنوك بإعادة حساباتها، فإذا كان احتساب وزن مخاطر هذه النوعية من القروض في محافظها سيكون بنسبة صفر في المئة، باعتبار أنها مطالبات مضمونة بالتغطية الحكومية عن طريق استقطاع القسط الشهري، إلا أنه حسابياً لم تعد فائدة هذا المنتج وفقاً لهذا التوجه، مغرية بالنسبة لغالبية المصارف، بعد حساب كلفة الودائع ومصاريفها التشغيلية».

النهار

الروضان: الإيقاف الرياضي سيُرفع.. ولو بعد حين

أبدى وزير التجارة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان امس تفاؤله بامكان رفع الايقاف الرياضي، وقال الروضان في حسابه على موقع «الانستغرام» وهو يحيي فريق منتخب المدارس المشارك في تجمع رياضي في قطر ويحقق نتائج لافتة حيث بلغ الدور قبل النهائي.ما اجمل هؤلاء.. الفخر.. والذخر.. والامل.. والمستقبل.. الصغار عمرا والكبار عملا.. ورغم ايقاف «الازرق» ابحروا.. ورغم عدم رفع علمنا في المحافل.. رفرفوا بابتسامتنا عارمة ولكنها ناقصة.. ستكتمل قريبا.. لا نعد بما لا نملك.. ولكننا نملك ان نكون صفا واحدا.. سيعود «الازرق» بعد «ايقافه» ليقف على المنصات من جديد ولو بعد حين.. ذلك الايقاف الذي ترك جُرحا يداويه الصغار حاليا.. فشكرا لكم براعمنا الكبار على رسم البسمة على محيانا.

«الأشغال»: حلول عاجلة لتخفيف زحام «الغزالي»

أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال أحمد الحصان أن القطاع يجري اجتماعات مكثفة مع عدد من الجهات لايجاد حلول سريعة للتخفيف من حدة الزحام الذي نتج عن اغلاق جسر الغزالي منذ يوم الجمعة الفائت للبدء في أعمال تطويرالمرحلة الخامسة منه، مشيرا الى انه تمَّ الاتفاق مبدئيا على افتتاح «لفة» بالتحويلة مقابل «شركة فورد» لتسيير الحركة المرورية اعتبارا من اليوم الثلاثاء بالاضافة الى افتتاح جسر من الجهراء باتجاه طريق المطار. وقال الحصان في تصريح صحافي ان هناك رصدا دوريا للزحام الموجود بالمناطق التي تأثرت بعد اغلاق جسر الغزالي بهدف وضع الخطط والحلول السريعة للتخفيف من حدته، موضحا أن هذا الزحام سوف يقل تدريجيا بعد استيعاب قائدي المركبات الطرق البديلة التي نفذها القطاع بالتعاون مع الادارة العامة للمرور. وأفاد بأن العمل على جسر الغزالي كان من المقرر تنفيذه في فترات سابقة الا أنه تم تأجيل العمل به ليتواكب مع مشروعين آخرين من المشاريع الكبرى التي ينفذها القطاع هما جسر الشيخ جابر الاحمد وتطوير طريق جمال عبدالناصر للانتهاء منها مجتمعة نهاية 2018 لان لمشاريع الثلاثة مرتبطة معا. وكانت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ذكرت أن هناك العديد من الطرق البديلة او الموازية المؤدية الى كل من ميناء الشويخ وجامعة الكويت والشويخ منطقة المستشفيات، مشيرة الى انه يمنع سير الشاحنات على طريق الغزالي من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 4 عصراً من الاحد الى الخميس من كل أسبوع.