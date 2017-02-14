أسعار النقل ترفع معدل التضخم في الكويت

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء ان معدل التضخم في أسعار المستهلك سجل ارتفاعا سنويا قدره 5ر3 في المئة في ديسمبر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعة النقل التي زادت بنسبة 5ر10 في المئة.

وأضاف (بيتك) في تقرير متخصص ان أسعار مجموعة خدمات السكن زادت بنسبة 4ر6 في المئة في حين زادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنحو 4 في المئة وتراجعت أسعار مجموعة الكساء والملبوسات بنسبة 9ر1 في المئة.

وأوضح إن إجمالي الدعم المنصرف بلغ نحو 18 مليون دينار في نوفمبر الماضي منها 10 ملايين لمجموعة المواد الأساسية التموينية ونحو 8 ملايين لمواد البناء الأساسية.

وذكر التقرير أن مستوى التضخم في نهاية 2016 زاد بنحو ضعف معدله في 2015 بمكونات المفروشات والسلع المتنوعة ومجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية في حين زادت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بأكثر من خمسة أضعاف ارتفاعها في 2015 إثر زيادة أسعار البنزين.

وافاد بان معدل التضخم في المفروشات المنزلية وبعض السلع الأخرى والخدمات المتنوعة ارتفع نهاية عام 2016 بنسبة 6ر2 في المئة عن 2015 كما ارتفعت على أساس شهري في ديسمبر بنسبة 1 في المئة مقارنة مع نوفمبر.

وأشار الى أن أسعار السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم زادت مستوياتها في ديسمبر 2016 بنسبة 9ر1 في المئة مقارنة بأسعارها في نهاية 2015.

واضاف أن مستوى التضخم في أسعار الخدمات الصحية والتعليم ارتفع في نهاية ديسمبر 2016 بنسبة 6ر1 في المئة مقارنة مع نهاية 2015 لافتا إلى أن الرقم القياسي لأسعار مجموعة الخدمات التعليمية ارتفع بنسبة 2ر1 في المئة مقارنة بعام 2015.