الفارس:طلبت تقريرا حول انتشار الدرن بإحدى المدارس

اعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء اصابة معلمة كويتية تعمل في احدى مدارس منطقة الاحمدي التعليمية بمرض الدرن الرئوي مؤكدة اتخاذها كل الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض عن طريق العدوى.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان قطاع الصحة العامة قام بإجراءات احترازية للكشف على حالة المريضة والمحيطين بها والمخالطين لها في نطاق العمل والمنزل للتأكد من عدم انتشار العدوى.

واوضحت ان مركز (التأهيل الرئوي) قام بالابلاغ عن حالة المريضة في حين تم اجراء بحث شامل للحالة وفحصها وفحص المحيطين بها بشكل كامل في المدرسة والمنزل من المعلمات والتلاميذ وافراد الاسرة للتأكد من حدوث الاصابة وعدم وصولها لحالات اخرى.

واضافت ان فريقا من وحدة الدرن قام على الفور بفحص 68 تلميذا و18 معلمة حيث جاءت نتيجة الفحص سلبية لجميع المخالطين ما عدا حالة واحدة في انتظار نتائجها النهائية غدا.

وشددت على ان قطاع الصحة العامة يواصل دوره في متابعة المرضى والحالات المخالطة لها واتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية من مختلف الامراض والاوبئة المحتمل الاصابة بها حفاظا على الصحة العامة.

وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس اليوم الثلاثاء ان هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا مع وزارة الصحة بشأن ما اثير اخيرا حول الاشتباه بحالات اصابة بمرض الدرن في احدى مدارس منطقة الاحمدي التعليمية.

وأضاف الفارس في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح اعمال المؤتمر الطلابي الاول «المواطنة وتحديات العصر» انه كلف وكيل الوزارة بمتابعة هذا الملف واعداد تقرير مفصل بشأنه.

وبسؤاله عن السلوكيات الخاطئة لدى بعض طلبة المدارس مثل تدخين «السجائر الالكترونية» قال الفارس ان الوزارة تتابع سلوكيات الطلبة عن كثب مع الادارات المدرسية والباحثين والاخصائيين النفسيين مشيرا الى التواصل مع وزارة الداخلية ايضا بهذا الصدد.

من جانبها اكدت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح في تصريح مماثل اهمية محاور المؤتمر الطلابي في تعزيز القيم الاخلاقية والوحدة الوطنية في نفوس طلبة المدارس وتوعيتهم بضرورة الاستخدام الامثل لوسائل التواصل الاجتماعي.

واشارت الى اهمية التعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة للعمل على نشر الفكر المعتدل في اوساط الشباب لاسيما ان هذا الجانب من اهم التوصيات المنبثقة عن الوثيقة الوطنية للشباب الجاري متابعتها.

واوضحت انه يتم استقبال توصيات جديدة تخص الملف الشبابي ويتم تقييمها ومتابعتها بصفة مستمرة مبينة ان المجموعة الاولى من هذه التوصيات كانت من الوثيقة الوطنية للشباب التي تضم 114 توصية في شتى المجالات.

وذكرت ان التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر الطلابي سيتم دراستها واضافتها الى توصيات الوثيقة الوطنية الى جانب توصيات ورشة عمل العصف الذهني التي اقيمت بالتعاون مع وزارة التجارة ومؤسسات الدولة المعنية بالملف الشباب التنموي التي شارك فيها اكثر من 200 شاب وشابة.

وافادت بان مشروع «واثق» من اهم المشاريع التي تقوم بها وزارة الدولة لشؤون بالتعاون مع وزارة التربية والديوان الاميري لغرس مبادئ الثقة بالنفس والمساهمة في اغناء المنظومة التعليمية المبنية على القيم الاسلامية السمحة من خلال توفير مساحات عمل ومبادرات مدرسية مجتمعية بين مكونات العملية التعليمية يكون الطالب هو محورها.

وقالت ان المشروع متواجد في اكثر من 100 مدرسة حتى الان للعمل على ترسيخ مبادئ وقيم التواصل والمحبة والتعاون والوسطية والاعتدال الفكري معربة عن الامل في انبثاق العديد من المشاريع التي تبنى على نفس المعايير.

واشارت الشيخة الزين الى مشروع «مباراتنا» الهادف الى خلق اجواء مناسبة للشباب لممارسة هواياتهم في لعبة كرة القدم ويتيح لهم استخدام ملاعب مدارس وزارة التربية خلال الفترة المسائية بدعم ومشاركة من الجمعيات التعاونية بغية استثمار الطاقة الاستيعابية الكاملة لجميع المدارس لهذا الغرض.

واوضحت هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الاميرية السامية باستثمار اوقات فراغ الشباب بأنشطة ترويحية تعزز صحتهم وتقوي ثقتهم بأنفسهم وتجنبهم اي انحراف اجتماعي.

وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس افتتح صباح اليوم اعمال المؤتمر الطلابي الاول للمرحلة الثانوية «المواطنة وتحديات العصر» الذي يقام برعاية اميرية سامية بهدف غرس قيم الولاء للوطن وتعميق الانتماء اليه والوحدة الوطنية.