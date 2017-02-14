وفيات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2017

محمد صالح حسن طالب الكندري 81 عاماً، شيع، الرجال: الشعب، ق 4، ش 40، ديوان الكنادرة، النساء: فهد الأحمد، ق1، ش109، م14، ت: 99528828، 99459747

سلمان عبدالله مشيلح المرزوق 70 عاماً، شيع، الرجال: عبدالله مبارك، ق3، ش303، م20، النساء: الرابية، ق1، ش41، م14، ت: 94974999، 97932529

عقاب مارق العتيبي 82 عاماً، شيع، الرجال: صباح الناصر، ق1، ش22، م14، النساء: السلام، ق5، ش515، م53، ت: 99549956، 65556526

محمد عبدالهادي فهيد الشلاحي 78 عاماً، شيع، الرجال: إشبيلية، ق4، ش422، م9، النساء: الرابية، ق1، ش41، م6، ت: 97700882، 99744127

شجاع مطلق يعقوب المطيري 46 عاماً، شيع، العارضية، ق6، ش1، م54، ت: 99888255

مي يوسف حسين العنزي 35 عاماً، شيعت، الرجال: العارضية، قاعة الخرينج، النساء: عبدالله مبارك، ق1 ش111، م17، ت: 99575356، 97587070

النوري صحن المفرج أرملة مطلق حصين المفرج الهاجري 89 عاماً، شيعت، الرجال: الدوحة، ق1، ش5، م62، النساء: الدوحة، ق1، ش6، م14، ت: 99055581