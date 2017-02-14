فيجو يرجح كفة ريال مدريد على نابولي بدوري أبطال أوروبا

قال اللاعب البرتغالي الدولي السابق، لويس فيجو، اليوم الثلاثاء إنه يرى أن ريال مدريد هو الأوفر حظا للفوز على نابولي الإيطالي وببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تأتي تصريحات فيجو قبل يوم من خوض الميرينجي لذهاب ثمن نهائي التشامبيونز ليج على ملعبه 'سانتياجو برنابيو' أمام نابولي.

وصرح فيجو 'أعتقد أنها ستكون مباراة جميلة بين الريال، الذي يعتبر بالنسبة لي الأوفر حظا للفوز بالتشامبيونزليج، ونابولي، الذي يلعب بشكل جيد للغاية في هذه البطولة وأيضا في الدوري الإيطالي' هذا الموسم.

وتابع 'نابولي يسافر إلى مدريد في وقت جيد (بالنسبة للفريق الملكي).. أتمنى أن نتمكن من الاستمتاع بأداء جيد' لكرة القدم.

أدلى فيجو، الذي لعب في صفوف ريال مدريد وبرشلونة، بهذه التصريحات اليوم في إمارة موناكو، حيث قام البرتغالي بتسليم اللاعب الهولندي الدولي السابق، رود خوليت، عضوية أكاديمية لوريوس.