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15/2/2017 2:21:18 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: تعديل المادة 79 يثير الخلافات السياسية والفتن الطائفية.. 150 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والنشاط الحرفي.. «الإيداعات» تفتح أبواب... «العقارات».. روحاني في الكويت اليوم


15/2/2017  الآن - صحف محلية  12:55:09 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: تعديل ...
من الجريدة

 

 الجريدة

هايف يحيي مشروع «أسلمة» القوانين

 الأمير: تعديل المادة 79 يثير الخلافات السياسية والفتن الطائفية

 قضيتا خور عبدالله والإيداعات اليوم

 الأنباء

150 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والنشاط الحرفي

 العزب: تعديل الدستور يحتاج إلى الرجوع للمقام السامي

 الراي

«الإيداعات» تفتح أبواب... «العقارات»

 تسكين الشواغر في «العدل»... قريباً

 النهار

روحاني في الكويت اليوم

 «الشؤون»: غير صحيح إحالة الصبيح لمحكمة الوزراء

 


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