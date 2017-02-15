وزير الصحة: المعلمة بخير.. والمتوفاة مواطنة أصيبت في العام 2016

علنت وزارة التربية الكويتية اليوم الاربعاء وفاة معلمة متأثرة باصابتها بمرض (الدرن السحائي) مؤكدة خلو مدرسة الترمذي التابعة لمنطقة الاحمدي التعليمية من اي اصابة بمرض (الدرن الرئوي).

وقالت التربية في بيان صحافي ان السبب في وفاة المعلمة هو اصابتها بمرض (الدرن السحائي) الذي يصيب خلايا المخ وهو مرض 'غير معد' مبنية ان وفاة المعلمة ليست لها علاقة بما اعلن عنه امس بإصابة معلمة كويتية تعمل في مدرسة (الترمذي) بمرض الدرن الرئوي.

واوضحت ان ادارة الصحة الوقائية التابعة لوزارة الصحة اجرت فحوصا على الطلبة والمعلمات واعضاء الهيئة الادارية والاشرافية من العاملين في المدرسة مؤكدة ان النتيجة جاءت 'سلبية'.

وافادت بأن التأني في اعلان نتائج الفحوص كان بسبب انتظار وصول التقرير الرسمي من وزارة الصحة مضيفة انه يمكن لاولياء الامور اصطحاب ابنائهم لمراجعة الصحة الوقائية لاجراء فحوص جديدة لزيادة الاطمئنان.

كانت وزارة الصحة الكويتية اعلنت امس الثلاثاء اصابة معلمة كويتية تعمل في احدى مدارس منطقة الاحمدي التعليمية بمرض الدرن الرئوي مؤكدة اتخاذها كل الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض عن طريق العدوى.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان قطاع الصحة العامة قام بإجراءات احترازية للكشف على حالة المريضة والمحيطين بها والمخالطين لها في نطاق العمل والمنزل للتأكد من عدم انتشار العدوى

وأوضح وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ان هناك حالتين لمواطنتين مصابتين بمرض الدرن، مبينا أن الحالة الأولى اظهرت الفحوصات إصابتها بالدرن الرئوي وجرى عمل الإجراءات الاحترازية للكشف المتقدم على حالة المريضة والمحيطين بها والمخالطين لها في نطاق العمل والمنزل، وتم فحص 68 تلميذًا وعدد 18 معلمة للتأكد من الإصابة من عدمها وعدم وصولها لحالات أخرى.

وقال 'بينت الفحوصات أن النتائج جميعها سلبية، مؤكدا ان المواطنة المذكورة غادرت المستشفى بالفعل و تتلقى العلاج حاليا في المنزل حيث تتجاوب حالتها بشكل جيد'.

وعن الحالة الثانية، قال الحربي إنها مصابة منذ العام 2016، وأن حالتها كانت التهاب درن في الرأس 'التهاب السحايا' وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها ولكل المحيطين بها وأظهرت الفحوصات أن جميع نتائجهم سلبية فيما تم نقل المصابة بالمرض إلى العلاج في الخارج حيث توفيت أثناء متابعة العلاج.

وأشار على ' أن الحالتين المذكورتين منفصلتان تماما عن بعضيهما'.