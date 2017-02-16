FacebookTwitterYoutubeRSS
16/2/2017 5:24:29 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- روحاني: حل الخلافات الخليجية الإيرانية على أساس «رسالة الأمير».. لا قسائم في «جنوب سعد العبدالله» ودراسة الاعتماد على البناء الحكومي.. 3.5 مليون دينار لتوفير استشاريين لمعلومات «التربية»..7 مارس آخر مهلة للحكومة.. وإلا «عدم التعاون»!


16/2/2017  الآن - صحف محلية  12:02:13 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- روحاني: حل الخلافات ...
من الجريدة

الجريدة

شكاوى «الإيداعات» في عهدة «المحاسبة» و«مكافحة الفساد»

 روحاني: حل الخلافات الخليجية الإيرانية على أساس «رسالة الأمير»

 حزب علاوي: إيران تزحف على حدودنا البحرية

 الانباء

توصيات لضمان عدم تكرار «الإيداعات»

 لا قسائم في «جنوب سعد العبدالله» ودراسة الاعتماد على البناء الحكومي

 الراي

3.5 مليون دينار لتوفير استشاريين لمعلومات «التربية»

 ملفات 22 شهيداً لدى «الداخلية» لتجنيس أبنائهم

 «مكافحة الفساد» تراقب مشروع المطار الجديد

 النهار

7 مارس آخر مهلة للحكومة.. وإلا «عدم التعاون»!

 العبادي لطهران وواشنطن: احسموا خلافاتكم بعيداً عنا

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني