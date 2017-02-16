بناء مدرسة في بغداد بتكلفة بلغت أكثر من مليوني دولار

افتتحت وزارة التربية العراقية اليوم الخميس مدرسة جديدة في ناحية اللطيفية جنوبي العاصمة العراقية بغداد بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية العربية.

وقال سفير دولة الكويت لدى العراق سالم الزمانان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المدرسة شيدت ضمن اعمال المنحة الكويتية الثانية التي يشرف عليها الصندوق الكويتي للتنمية العربية والتي تتضمن تشييد 23 مدرسة نموذجية في العراق.

واكد السفير الزمانان ان بناء المدارس يأتي في اطار مؤازرة دولة الكويت والتزامها تجاه العراق الشقيق معربا عن ارتياحه لإنجاز اغلب المدارس ضمن هذا المشروع.

بدوره قال المدير العام للعلاقات الثقافية في وزارة التربية العراقية رئيس اللجنة التنسيقية لأعمال المنحة الكويتية حسنين فاضل معله ان مساحة الارض التي انشئت عليها المدرسة بلغت 9280 مترا مربعا ومساحة البناء 4081 مترا مربعا وتتكون من طابقين وتضم 18 فصلا .

وبين ان المدرسة تضم كذلك جناح ادارة متكاملا مع المرافق الصحية ومختبرات ومطبخا وقاعة متعددة الاغراض ومكتبة ومخزنا ودارا للحارس وحانوتا واستعلامات ومرافق صحية للطلاب وساحة رياضة اضافة الى ساحة اصطفاف الطلبة ومراب للسيارات وهي مؤثثة بالكامل .

واضاف ان مدة تنفيذ المدرسة بلغت 567 يوما وبكلفة انشاء مع التأثيث بلغت 9ر2 مليون دولار.

ومن جانبه قال المتحدث الاعلامي باسم وزارة التربية العراقية ابراهيم سبتي انه بافتتاح المدرسة اصبح عدد المدارس التي افتتحت ضمن المنحة الكويتية 22 مدرسة من مجموع 23 مدرسة