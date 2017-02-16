وفيات اليوم الخميس 16 فبراير 2017

يحيى علي عبدالرحمن المنصور 59 عاماً، شيع، الرجال: العدان، ق2، ش85، م86، النساء: جابر العلي، ق7، ش21، م4، ت: 66061313، 99132440، 55361234، 66868606

صلاح يوسف إبراهيم الشهاب 26 عاماً، شيع، الرجال: اليرموك، ق2، الشارع الثاني، م18، ديوان الشهاب، النساء: حطين، ق1، ش102، م19 أمام منطقة السلام، ت: 99908886، 99040794

علي إبراهيم سعد الربيعان 70 عاماً، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش نصف اليوسف، ج19، م1، النساء: مشرف، ق6، ش7، م23، ت: 96644444، 99999098

مليحة هلال برجس العنزي أرملة فهد عيد زيد المطيري 72 عاماً، شيعت، صباح الناصر، ق6، ش44، م36، ت: 99851525، 94199996

خلف سالم عيد الدويهيس 89 عاماً، شيع، الرجال: حطين، ق3، ش324، م16، النساء: الدسمة، ق4، ش47، م4، ت: 97690908، 22533907

محمد إبراهيم فاضل الجميلي 49 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: بيان، ق10، الشارع الأول، ج6، م23، النساء: الجابرية، ق6، ش8، م5، ت: 99621410، 99858777

مريم غلوم شاه أرملة مجيد حيدر فشنقي 79عاماً، شيعت، الرميثية، ق8، ش84، م337، حسينية آل الرسول، ت: 66507000، 66016101

بهية حبيب حسن أرملة عبدالله محمد حسن 90 عاماً، شيعت، الرجال: المنصورية، ق1، شارع جاسم الوزان، حسينية الأوحد، النساء: السرة، ق2، ش2، م13، 'العزاء ابتداء من اليوم'، ت: 60620220، 99394888

مطرة عبدالله بن فجري العازمي أرملة فالح خالد بن فجري العازمي 84 عاماً، شيعت، القصور، ق2، ش17، م23، ت: 99016807، 66605666، 55596333، هاتف نساء: 25427350