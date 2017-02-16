إيران: إسرائيل أكبر تهديد للسلام العالمي

أكدت إيران الخميس أن الترسانة النووية الإسرائيلية هي الخطر الأكبر على السلام العالمي، غداة تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن 'الترسانة النووية للكيان الصهيوني تشكل أكبر تهديد للسلام والأمن الإقليمي والعالمي'، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا.

وصرح ترامب الأربعاء بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن أن 'الخطر الذي تمثله طموحات إيران النووية' يشكل أحد أهم التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين إنه سيقوم 'بالمزيد لمنع إيران من تطوير سلاح نووي في أي وقت'.

لكن قاسمي قال رداً على تصريحات ترامب ونتانياهو إن 'الحقيقة هي أن النظام الصهيوني يكرر هذه المزاعم الواهية' فيما 'لم سبق له أن إلتزم بأي قوانين أو ضوابط دولة، وتمتلك المئات من الرؤوس في ترسانته النووية'.

كما أشار إلى تأييد 'الوكالة الدولة للطاقة الذرية في تقاريرها سلمة البرنامج النووي الايراني، الحقيقة التي أيدتها مراراً مختلف الدول أيضاً'.

ويعتقد أن إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط لكنها لطالما رفضت تأكيد حيازتها هذه الأسلحة أو نفيها.

وتدور حرب كلامية متصاعدة بين طهران وواشنطن منذ ما قبل تنصيب ترامب رسمياً رئيساً للولايات المتحدة في يناير.