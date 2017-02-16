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أبرز عناوين صحف الجمعة:- طهران طلبت حواراً مباشراً مع الخليج... دون شروط.. رئيس «الفيفا»: تقارير إيجابية تمهد لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.. اجتماع أمني كويتي - عراقي في العبدلي


16/2/2017  الآن - صحف محلية  11:55:15 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- طهران طلبت حواراً ...
من الجريدة

الجريدة

طهران طلبت حواراً مباشراً مع الخليج... دون شروط

 الجارالله: زيارة روحاني للكويت إيجابية وناجحة

 رئيس «الفيفا»: تقارير إيجابية تمهد لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية

 الأنباء

التراخيص التجارية خلال ساعة

 الروضان عن الإيقاف الرياضي: الحكومة لا تعد بما لا تملك

 الراي

الطبطبائي لـ «الراي»: استجواب رئيس الوزراء بعد جلسة 7 مارس

 اجتماع أمني كويتي - عراقي في العبدلي

 «انحدار الحوار»... أولوية نيابية «طارئة»

 


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