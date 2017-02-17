العجمي: قمنا بحجب مؤقت لمستخدميها من خارج الكويت

في ظل ما تشهده البلاد من هجوم لجهات خارجية على المؤسسات المالية الكويتية في الفترة الأخيرة، وبعد تعرض أحد البنوك المحلية للاختراق وإعلانه عن الهجوم الالكتروني، واليوم تعرضت شركة «كي نت» لهجوم من قبل الهاكرز من خارج البلاد.

وفي هذا الاطار أعلن الرئيس التنفيذي لـ «كي نت» عبدالله العجمي عن تعرض الشبكة لمحاولات تعطيل وقال: 'الشبكة تعرضت لمحاولات تعطيل وقمنا بحجب مؤقت لمستخدميها من خارج الكويت فتأثرت مواقع مستضافة بالخارج'.



أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفيه الآلية المشتركة (كي نت) عبدالله العجمي، أن شبكة الدفع الإلكتروني المحلية على الإنترنت تaعرضت لمحاولات تعطيل عديدة من أماكن مختلفة في العالم.

وأوضح العجمي في تصريح لـ «الراي» أنه «كإجراء احترازي قامت الشركة بحجب موقت لاستخدام الشبكة من خارج الكويت، الأمر الذي أثر على المواقع المستضافة من خارج البلاد».

ولفت العجمي إلى أنه «تم رفع الحجب عن هذه المواقع أمس، وذلك بعد النجاح في اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة محاولات التعطيل»، مؤكداً أن «كي نت» مستمرة في الرصد والمتابعة لأي محاولات مماثلة قد تحدث مستقبلاً.