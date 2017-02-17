' الداخلية ' : مانشر حول تسبب رجال الأمن في إصابة شخص .. افتراء

أكدت وزارة الداخلية أن «ما يتــردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور تشير الى تسبب رجال الأمن في إصابة شخص وإدخاله المستشفى هو افتراء غير مقبول وادعاء كاذب لا سند له من الواقع».

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان إن «الحقائق تتحدد في هروب الشخص وهو مقيم بصورة غير قانونية وبرفقته مواطن، وهما من أرباب السوابق بواسطة مركبة كانا يستقلانها من نقطة تفتيش بمنطقة تيماء فجر الجمعة الموافق 2017/2/10، وترجلا من المركبة أمام بيت المواطن بينما قام الشخص الآخر في محاولة منه للتمويه بالصعود الى سطح المنزل المجاور محاولاً القفز والعودة الى بيت صديقه المواطن، مما أدى الى سقوطه في فناء المنزل ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج».

وأشارت الإدارة الى أنه «بناء على بلاغ وارد للإدارة العامة المركزية للعمليات (هاتف الطوارئ 112) توجه رجال الأمن الى هناك. كما قام رجال الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمعاينة الموقع ورفع الآثار وتم تسجيل قضية رقم (2017/62) جنح سعد العبدالله».

وأوضحت أن «وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي افتراءات على رجال الأمن»، مشددة على أن «هذه الافتراءات والادعاءات الكاذبة لن تسمح بها الوزارة مطلقاً».