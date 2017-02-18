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19/2/2017 2:04:00 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- البارزاني: ملتزمون بالحدود مع الكويت.. تعديلات جذرية على «مكافحة الفساد»..42 مليون دينار إيرادات مستحقة للحكومة لم تحصلها وزارة العدل.. ساعتان لمناقشة عقارات النواب غير المشروعة


18/2/2017  الآن - صحف محلية  11:56:08 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- البارزاني: ملتزمون ...
من جريدة النهار

 

 

الجريدة

البارزاني: ملتزمون بالحدود مع الكويت

 وزراء ونواب يهنئون ولي العهد: متواضع وقريب من الجميع

 خلافات الحربي وقياديي «الصحة» على طاولة مجلس الوزراء غداً

 الأنباء

تعديلات جذرية على «مكافحة الفساد»

 الأمير يبدأ زيارة رسمية إلى سلطنة عمان الاثنين

 الراي

42 مليون دينار إيرادات مستحقة للحكومة لم تحصلها وزارة العدل

 حلول «إنسانية» لمشكلة السوريين مخالفي الإقامة

 «التربية» ترفض 5 طلبات لسفارات عربية وأجنبية بفتح مدارس خاصة

 النهار

«البلدية» تحقق في إزالة مبنى قرب مسجد بالصليبية

ساعتان لمناقشة عقارات النواب غير المشروعة

 


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