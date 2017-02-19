

أصدر عدد من النواب بياناً قالوا فيه إننا 'تابعنا خلال السنوات الأخيرة التدهور الحاد بالقطاع الصحي في الكويت وأبرزها العلاج السياسي والسياحي وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء بالإضافة الى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية وذلك حسب تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية.

وطالبوا وزير الصحة بعدم التراخي وسرعة إيقاف القيادات المسؤولة ومحاسبيتهم عن هذا التدهور الشديد خاصة بعد ان قُدمت في حقهم بلاغات تتعلق بالتعدي على المال العام والتجاوزات.

وقال النواب في بيانهم 'ونحن أمام محاولات البعض حماية أطراف الفساد في أخطر قطاع يتعلق بتدهور القطاع الصحي وحياة المواطنين، ندعو وزير الصحة للمضي قدما في إصلاح الأوضاع بوزارة الصحة ومحاسبة المتسببين فورا دون تهاون أو مماطلة فهو المسؤول بالدرجة الاولى'.



وحذروا من خطورة الرضوخ لأصحاب المصالح والمناقصات المشبوهة وعقود التمريض المخالفة.



ودعوا سمو رئيس الوزراء لدعم وزير الصحة في حال قيامه بإجراءات أو أصدر قرارات اصلاحية وعدم الرضوخ لأي ضغوط تحول دون ذلك.



وأكدوا أنهم متمسكون بموقفنا الداعم لأي خطوة اصلاحية بقدر تمسكنا في حق المحاسبة عند الرضوخ لأصحاب الصملاح والنفوذ.



والنواب الموقعون على البيان هم :

أسامة عيسى الشاهين ود. معان الحربش وراكان النص ورياض العدساني وصفاء الهاشم ود. عادل الدمخي ود. عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد العنزي وعبدالله الرومي وعبدالوهاب البابطين ومحمد براك المطير ومرزوق الخليفة ونايف مرداس العجمي ود. وليد مساعد الطبطبائي ود. يوسف الفضالة.