درعا تنزف أمام قذائف النظام

قالت مصادر المعارضة إن قوات النظام السوري استهدفت بالقصف والغارات حي درعا البلد في مدينة درعا، كما استهدفت مناطق أخرى بريف المدينة، بينما أعلنت فصائل المعارضة المسلحة انتهاء ما قالت إنه المرحلة الأولى والثانية من معركة 'الموت ولا المذلة' في درعا.

وذكرت لجان التنسيق المحلية أن قوات النظام استهدفت اليوم الأحد حي درعا البلد في مدينة درعا، (جنوب سوريا)، بصاروخ أرض أرض، كما سقطت قذائف هاون ومدفعية على الحي وعلى مناطق أخرى بريف المدينة.



من جهته، قال مراسل الجزيرة إن فصائل المعارضة المنضوية في غرفة عمليات 'البنيان المرصوص' أعلنت انتهاء ما قالت إنه المرحلة الأولى والثانية من معركة 'الموت ولا المذلة'، التي أطلقتها بهدف السيطرة على حي المنشية الإستراتيجي في درعا.



وبحسب بيان الغرفة، فإن عملياتها العسكرية التي استمرت لنحو أسبوع في الحي أسفرت عن السيطرة على كتل سكنية وحواجز للنظام، ومقتل نحو مئة عنصر بين ضباط للنظام والمليشيات الموالية له.



وفي سياق متصل، أفاد مراسل الجزيرة في درعا بأنه جرى إعلان كامل الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة مناطق منكوبة، كما تعطل خزان المياه الرئيسي المغذي لأحياء المعارضة وجميع المستشفيات الميدانية، وذلك جراء عشرات الغارات الروسية والسورية.