الرحالة أحمد مال الله الخالدي يطوف الإمارات 500 كم خلال 7 أيام

بعد تحقيقه إنجاز طواف الكويت 600 كم بالدراجة الهوائية أختتم قائد فريق دراجات الجامعة المهندس/ أحمد مال الله الخالدي رحلته في دولة الإمارات العربية المتحدة مسافة 500 كم خلال 7 أيام .

حيث انطلق الرحالة احمد ياسين مال الله الخالدي بتاريخ 6 فبراير من إمارة الفجيرة بدراجته الهوائية مروراً بإمارة رأس الخيمة وأم القيويين وعجمان والشارقة ودبي وختاماً في إمارة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الرحلة تهدف إلى نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية وتوعية المجتمع بأخطار الطريق ، بالإضافة إلى التعرف على أهم المعالم السياحية والثقافية والتاريخية بكل إمارة من الإمارات السبع وذلك من خلال التجول بالدراجة الهوائية مسافة 500 كم ، كما تهدف الرحلة إلى توعية المجتمع بالأماكن السياحية والأماكن الجديرة بالزيارة وذلك عن طريق رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان #الإمارات_بالدراجة .

وبهذا أفاد الرحالة أحمد مال الله أن أبرز الأماكن التي تم زيارتها والمرور عليها أثناء الرحلة كثيرة منها قلعة ومتحف الفجيرة والمتحف التاريخي لإمارة رأس الخيمة وشاطئ مدينة كلباء على الساحل الشمالي لدولة الإمارات ، وتم كورنيش عجمان وزيارة بحيرة خالد في إمارة الشارقة وقناة القصباء وعين الإمارات في إمارة الشارقة ، كما تم زيارة البحيرات في مجمع فاستيفال والمدينة المائية (وايد وادي) وبرج العرب في إمارة دبي ونخلة الجميرة وكذلك حلبة ياس لسباق سيارات الفورميلا ومدينة عالم فراري في إمارة أبوظبي ، بالإضافة إلى زيارة مسجد الشيخ زايد بن آل نهيان رحمه الله ، وزيارة أعلى علم في الإمارات بارتفاع 123 متر ، وكذلك زيارة العديد من الأماكن الثقافية والتاريخية والسياحية.

وبالحديث عن أبرز الصعاب في الرحلة أفاد المهندس / أحمد مال لله أنه لا توجد صعاب حيث أن جميع شوارع دولة الإمارات تحتوي على مساحة كافية لممارسة رياضة ركوب الدراجات وأن الدولة تنعم بالأمن والأمان ويوجد بها خدمات ومرافق عامة في جميع الأماكن ، علماً بأن صعود جبال إمارة الفجيرة كانت تشكل تحدي ، حيث يصل بعض الأرتفاعات إلى أكثر من 450 م وتم التغلب عليها بالأستعداد والتمرين المستمر قبل موعد الرحلة بوقت كافي .

كما أكد المهندس/ أحمد أن فريق دراجات الجامعة سيعاود جولاته التدريبية في ركوب الدراجات الهوائية بداية شهر مارس القادم