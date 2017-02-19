الداخلية تعترف وتتعهد بالتحقيق وردود فعل واسعة تطالب بالمحاسبة

كشف المحامي محمد عبد القادر الجاسم في حسابه عبر تويتر عن 'تعرض سجين الرأي مسلم البراك قبل قليل في السجن المركزي إلى اعتداء يبدو أنه مدبر مشيرا إلى أن البراك موجود الآن في عيادة السجن وهو بخير'.

وبين الجاسم أنه 'من المتوقع نقل مسلم البراك إلى مستشفى الفروانية لاحقا مشيرا إلى أن المعتدي كان في

السجن التأهيلي وتم نقله إلى السجن قبل أيام'.

وتابع الجاسم: على وزير الداخلية ضمان سلامة البراك في السجن، فالتفاصيل تشير إلى شبهة العمل المدبر والمخطط له ووفقا للشهود، حضر المعتدي يوم أمس إلى المكان الذي اعتاد البراك المشي فيه، لكن البراك لم يكن موجودا لحظتها.

وأكد الجاسم أن 'اليوم، وفي لحظة خروج البراك من الفسحة، تهجم المعتدي عليه وضربه على وجهه، قام البراك بدفع المعتدي مما أخل بتوازنه وكان يحاول تكرار الاعتداء مبينا أن التفاصيل تشير إلى أنه اعتداء مدبر'

وأضاف الجاسم: لقد سبق أن نبهنا إلى وجوب ضمان سلامة البراك مشيرا إلى أن المسؤولية الآن على وزير الداخلية و وبالرغم من استمرار النزيف المتقطع من أنف البراك، وطلب طبيب السجن نقل البراك إلى المستشفى، إلا أنه لم ينقل بعد بحجة عدم وصول القوات الخاصة!!

وقال النائب د. وليد الطبطبائي: نحمّل وزير الداخلية مسؤولية سلامة المناضل المعتقل #مسلم_البراك ونطالب بتوفير أقصى درجات الحماية له بعد أن تم تدبير حادث الاعتداء عليه بالسجن.

ومن جانبه قال النائب د.جمعان الحربش : وزير الداخلية يتحمل بشكل مباشر مسؤولية سلامة الأخ مسلم البراك وعليه أن يكشف حقيقة ما حدث في السجن علما بأننا سنحقق بكل ما حدث.

وقال النائب مرزوق الخليفة: اطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل بحادثة الاعتداء على ضمير الامة مسلم البراك ونحذر من أي تهاون في حفظ سلامته الشخصية.

وقال المحامي عبدالرحمن البراك: السيد وزير الداخليه يجب عليك فتح تحقيق فوراً فيما تعرض له #مسلم_البراك من اعتداء وعليك كشف من وراءه ولتتحمل المسؤوليه عن ضمان سلامته

ومن جانبه اصدر التيار التقدمي بيانا صحافيا قال فيه : بقلق تلقينا الخبر المؤسف عن جريمة الاعتداء على سجين الرأي، الأمين العام لحركة العمل الشعبي، مسلم البراك في محبسه، ونحن في التيار التقدمي الكويتي إذ نستنكر هذه الجريمة فإننا نتساءل عن دوافعها وملابساتها، إذ لا يمكن أن نقبل التبرير الذي يدعي بأنها حادثة فردية عرضية.

إننا في التيار التقدمي الكويتي نبدي قلقنا على سلامة سجين الرأي مسلم البراك وحياته، ونحمّل السلطة مسؤولية ضمان سلامته وسلامة بقية سجناء الرأي، ونطالب بتحقيق نزيه وسريع حول هذه الجريمة للكشف عن الدوافع الحقيقية والأطراف التي تقف وراءها.

هذا وقد أمر أمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادثة التي وقعت بين النزيل مسلم البراك ونزيل آخر بالسجن المركزي، وأدت إلى إصابة بسيطة بالنزيل الأول تم نقله على أثرها إلى مستشفى الفروانية ورفع تقرير فوري بالأسباب إليه.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن الحادثة وقعت أثناء انتهاء الفسحة الخاصة بالنزيل مسلم البراك، معربة بأن الوزير الجراح أبدى استياءً شديداً لما حدث وأصدر تعليماته الفورية بنقله إلى مستشفى الفروانية لاستكمال علاجه وتشخيصه.

وأكد الجراح بـأن الاعتداء أيا كان نوعه فهو مرفوض من جميع النزلاء وطلب من لجنة التحقيق برفع التقرير النهائي إليه غداً صباحا لمحاسبة أي مقصر أو متهاون بالمسؤولية.