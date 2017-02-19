FacebookTwitterYoutubeRSS
20/2/2017 1:18:05 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- «المالية البرلمانية»: لا زيادة لرسوم الخدمات إلا بقانون.. 56 مليون دينار لتملك المواطنين أسهم «الزور»..«المالية» تلغي زيادة البنزين و«الكهرباء والماء»..«الهيكلة»: 8568 مواطناً للعمل في «الخاص»


19/2/2017  الآن - صحف محلية  11:58:19 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- «المالية ...
من جريدة النهار

 

 الجريدة

«المالية البرلمانية»: لا زيادة لرسوم الخدمات إلا بقانون

 النصف: نرفض التحول إلى «نظام الفتاوى» ورجال الدين

 15 نائباً يدعمون معركة الحربي على فساد «الصحة»

 الأنباء

56 مليون دينار لتملك المواطنين أسهم «الزور»

 مبنى قصر العدل بيئة مثالية لعمل ورسالة رجال القضاء

 الراي

«المالية» تلغي زيادة البنزين و«الكهرباء والماء»

 دعم نيابي لوكيل «الصحة»: «سهالات»... يالسهلاوي

 فاروق بستكي عضواً منتدباً لـ «هيئة الاستثمار»

 النهار

«الهيكلة»: 8568 مواطناً للعمل في «الخاص»

 العزب: 37 قانوناً اقتصادياً الروضان: «الهوم بزنس» قريباً

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني