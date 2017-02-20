جوبا: 100 ألف يعانون من المجاعة بولاية الوحدة

قالت سلطات دولة جنوب السودان ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، إن هناك نحو 100 ألف شخص يعانون من المجاعة بولاية الوحدة (شمال غرب) بسبب ظروف الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد من 2013، وتأثيرات الأزمة الاقتصادية الناجمة عنها.



جاء لك في تقرير مشترك، صدر اليوم الإثنين، عن الوضع الغذائي في جنوب السودان، نشرته حكومة جوبا، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي 'بنيد'، ومنظمة الزراعة والأغذية 'الفاو'، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونسيف'، التابعين للأمم المتحدة.



وأوضح التقرير أن 'إعلان حالة المجاعة (في ولاية الوحدة) يعنى أن هناك مواطنين ماتوا بسبب الجوع في تلك المناطق'.



وحذر أيضاً من أن 40% من السكان في جنوب السودان 'مهددين بخطر المجاعة'، ويحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة.



وأضاف 'إذا تم توفير المساعدات الغذائية العاجلة فإن الوضع الغذائي سيتحسن خلال الأشهر القليلة المقبلة'.

ويتوقع التقرير أن يصل عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة في البلاد إلى 5 مليون شخص، من أصل أكثر من 8 ملايين نسمة حسب آخر إحصاء في 2010.



وقال سيرغى تيسوت، ممثل منظمة 'الفاو' بجنوب السودان، إن 'المجاعة في جنوب السودان وصلت مراحل خطيرة بعد أن استهلكت معظم الأسر مخزونها الغذائي قبيل بداية الموسم الزراعي الجديد، بعد أن فقدوا مواشيهم وأدوات الزراعة بسبب الحرب'.