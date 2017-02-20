طهران تستدعي السفير التركي

استدعت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاثنين السفير التركي في طهران رضا هاكان تكين احتجاجا على التصريحات الاخيرة للمسؤولين الاتراك بشأن دور طهران في المنطقة.

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية الايرانية ان مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا واوقيانيا ابراهيم رحيم بور ابلغ السفير التركي احتجاج بلاده على التصريحات الاخيرة للرئيس التركي ووزير خارجيته.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال في زيارته الأخيرة الى البحرين ان 'ايران تسعى الى تقسيم العراق وسورية وتتصرف من منطلقات قومية' في حين اتهمها وزير الخارجية مولود جاويش اغلو في مؤتمر ميونخ الامني بزعزعة الاستقرار في المنطقة.