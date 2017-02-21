أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير والسلطان قابوس بحثا التعاون الثنائي في مختلف المجالات..إيطاليا والسعودية تدعمان «رسالة الأمير».. تكليف «الشراكة» و«المالية» إصدار أسهم «الزور الشمالية».. الغانم: لا نستطيع مواجهة التحديات منفردين

الجريدة

إيطاليا والسعودية تدعمان «رسالة الأمير»

لقيت مبادرة الكويت الأخيرة لمعالجة وهن العلاقات الإيرانية- الخليجية، دعماً جديداً من وزيري الخارجية الإيطالي والسعودي، اللذين أعربا عن دعم بلديهما لجهود الكويت لحل الصراع في اليمن، تمهيداً لإعادة البناء والتنمية، وإمكانية التعاون مع طهران.وسط أجواء إقليمية متوترة، تلت أياماً من التفاؤل بنتائج زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للكويت ومسقط، وفي تقدير جديد للتحرك الكويتي تجاه إيران، باسم دول مجلس التعاون الخليجي، عبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس عن دعم المملكة للجهود الكويتية المتمثلة في رسالة سمو الأمير إلى القيادات الإيرانية، التي حملها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى طهران الشهر الماضي.وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعرب الجبير ونظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو، عقب مباحثاتهما أمس في روما، عن دعم بلديهما لجهود الكويت لحل الصراع في اليمن، تمهيداً لإعادة البناء والتنمية، فضلاً عن جهودها بشأن إمكانية التعاون مع طهران، وفق ما أكدته رسالة صاحب السمو إلى القيادة الإيرانية.وشدد الجبير على أن 'موقفنا من طهران واضح، فعليها أن تختار إما أن تكون ثورتها قائمة على الشعارات دون أن تعرف حدودها الوطنية، أو دولة وطنية يمكن الحديث معها'، مضيفاً: 'نحترم إيران وتاريخها، وهي بلد مجاور نتمنى أن يكون شريكاً مستقراً وإيجابياً يمكن أن نتبادل معه العلاقات التجارية، ونواجه معه تحديات الإقليم'.واستدرك بأن ذلك كله يتوقف على 'تغيير إيران سلوكها والتصرف كدولة وطنية تحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والتخلي عن السياسة الطائفية والتدخل في شؤون الغير'.ورداً على سؤال لـ'كونا' حول الجهود الدبلوماسية للكويت في الملف اليمني، قال الجبير إنه يأمل إمكانية استئناف المفاوضات التي قادتها الكويت حول اليمن، على أساس قرار مجلس الأمن 2116، ومخرجات الحوار الوطني هناك، ومبادرة الكويت، ودول الخليج.بدوره، ثمن وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو الجهد الكويتي - الخليجي، لـ'تخفيف التوتر والاحتقان في المنطقة'، مبدياً ترحيبه بمبادرة الحوار التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه إيران'، في إشارة إلى زيارة الشيخ صباح الخالد إلى طهران حاملاً رسالة الأمير.ووصف ألفانو المبادرة الكويتية بـ'الإيجابية' لاستنادها إلى 'مبادئ يتشاطرها الجميع، وهي احترام حسن الجوار، وسيادة الدول المجاورة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية'، موضحاً أن إيطاليا، انطلاقاً من تلك المبادئ، تعرب عن تأييدها لهذه المبادرة.إلى ذلك، وغداة اتهام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لها، بالسعي إلى جعل سورية والعراق 'دولتين شيعيتين'، وجهت إيران أمس أعنف انتقادات إلى تركيا، مؤكدة أن 'لصبرها حدوداً'.وأرجع المتحدث باسم 'الخارجية' الإيرانية بهرام قاسمي ما أسماه بـ'المهاترات التركية' إلى 'الأوضاع غير المستقرة والمشاكل الداخلية والخارجية التي تواجهها أنقرة، وهو ما تسبب في ظهور سلوك غير طبيعي لدى مسؤوليها'.وسعى قاسمي إلى الإيحاء بأن هذه الاتهامات نابعة من التناغم الملحوظ بين تركيا والسعودية، الذي ظهر في مواقف البلدين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن بعد أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للرياض، ثم استدعت الخارجية الإيرانية، في وقت لاحق، السفير التركي لإبلاغه احتجاجاً رسمياً.وغداة تصريح الوزير السعودي عادل الجبير، أمس الأول، بأن 'إيران أكبر دولة إرهابية في العالم'، اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين عبداللهيان أمس، أنه 'من الأنسب للجبير، بعصبيته وانفعالاته، أن يكون وزيراً للحرب في بلاده، لا وزيراً للخارجية، إذ لم نسمع منه حتى الآن سوى تصريحات غير بناءة تجاه إيران'.

تكليف «الشراكة» و«المالية» إصدار أسهم «الزور الشمالية»

قرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التنسيق مع وزارة المالية لإصدار أسهم الشركة المزمع إنشاؤها لبناء وتنفيذ المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، إلى حين إتمام إجراءات الاكتتاب العام.كما كلف المجلس، خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك أمس، هيئة الشراكة استكمال إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري العالمي لتنفيذ مشروع تطوير جزيرة فيلكا وتذليل صعوبات إنجاز المشروع.من جهة أخرى، وجّه المجلس وزارتي الدفاع والنفط وهيئتي القوى العاملة والصناعة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إزالة بعض العوائق من مشروعَي جنوب المطلاع ومدينة سعد العبدالله الإسكانيَّين. كما وافق على مشروع مرسوم وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يقضي بتوفير الأخيرة الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتقديم المساعدات العامة إلى الأسر الكويتية وفقاً لأحكام القانون.

الحربي: فاسدون بـ «الصحة» لا أستطيع العمل معهم

بينما استمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الصحة د. جمال الحربي بشأن قضايا الفساد، ولاسيما في «العلاج بالخارج»، علمت «الجريدة» من مصدر وزاري، أن الحربي أعرب عن استيائه من العمل مع وكيل الوزارة وبعض الوكلاء المساعدين وقيادات أخرى وأكد أن «بعضهم متورط في الفساد».وقال المصدر إن الوزير الحربي أكد لمجلس الوزراء عدم استطاعته العمل والإصلاح في ظل وجود هذه الفئة التي تعوق عملية الإنجاز.ومن «الصحة» إلى «أمن الدولة»، أقر مجلس الوزراء تعيين الشيخ مبارك سالم العلي مديراً للجهاز، في المداولة الأولى.

الأنباء

الأمير والسلطان قابوس بحثا التعاون الثنائي في مختلف المجالات

بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر امس إلى العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة وذلك في زيارة رسمية.وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وصاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس بعثة الشرف ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وسفيرنا لدى سلطنة عمان الشقيقة فهد حجر المطيري وأعضاء السفارة.وقد اجريت لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مراسم استقبال شعبية وذلك قبيل وصول الموكب لبوابة مسقط حيث شارك في الاستقبال مجموعات من فرق الفنون الشعبية العمانية مرحبين بسموه.

بدء التنسيق بين هيئة المشروعات والمالية لإصدار سندات الزور الشمالية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بمطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير المجيدين، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا العزيز وقيادته وشعبه الكريم من كل مكروه وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار ودوام الرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.واطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة المتضمنة الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو لزيارة سلطنة عمان الشقيقة والتي تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.وقد أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو في زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة من 20 إلى 22 الجاري، والذي يضم كلا من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ الفريق م. خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية.وقد أكد مجلس الوزراء أهمية هذه الزيارة وما ستتيحه من فرص طيبة لتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة رافقت سموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق له السلامة في الحال والترحال.كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو من رئيس الولايات المكسيكية المتحدة انريكي بينيتا نييتو والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية الذي تستضيفه المكسيك بمدينة كانكون في شهر مايو المقبل ويهدف هذا المنتدى إلى تحفيز جهود المجتمع الدولي لإيجاد حلول فعالة للتعامل مع مختلف التحديات والخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحد منها.ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها سموه من رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس والتي تضمنت الإشارة إلى الاتفاق التاريخي الذي تم بين المنتجين الرئيسيين في دول منظمة الأوبك وخارجها في ديسمبر الماضي والدعوة إلى عقد قمة لرؤساء وحكومات الدول المنتجة للنفط وذلك بهدف التوصل إلى خطة جديدة تستهدف تحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمية وحماية مصالح كافة الأطراف.من جانب آخر أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية د.حسن روحاني التي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات والميادين بالإضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ الفريق م.خالد الجراح مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في أعمال الدورة (53) لمؤتمر الأمن الدولي والتي عقدت في ميونخ الألمانية يوم الجمعة الماضي والتي تم من خلالها تبادل وجهات النظر والرؤى مع رؤساء الأجهزة الأمنية من عدة دول من أجل الوصول إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالفائدة على كفاءة أجهزة الأمن وفاعليتها من تصدي للأخطار الأمنية الداخلية والخارجية والاطلاع على سير العمليات العسكرية ضد التنظيم والخطط المستقبلية في مواجهة الإرهاب كما أحاط المجلس بلقائه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني، حيث تم بحث العلاقات التاريخية بين الكويت وإقليم كردستان العراق وسبل تعزيزها وتطويرهاهذا وقد ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم في وزارة الشؤون والذي يقضي بأن تتولى وزارة الشؤون توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين في إطار من التكافل الاجتماعي والنهوض بالنشاط الاجتماعي والحركة التعاونية في البلاد وكذلك تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات التي تحتاج إليها من المواطنين وتقديم المساعدات العامة للأسر الكويتية وفقا لأحكام القانون والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية والإشراف كذلك على جمعيات النفع العام وعلى نشاطات رعاية الطفولة والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والتعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجالات عملها والمقاهي الشعبية وذلك بما يهدف إلى تطوير تلك الخدمات في إطار ما تستهدفه الخطة التنموية في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وتأمين الاستقرار للمواطنين، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى صاحب السمو.واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن إزالة بعض العوائق من مشروع جنوب المطلاع الإسكاني ومشروع مدينة سعد العبدالله الإسكاني، وقرر تكليف كل من وزارة الدفاع ووزارة النفط والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمتابعة مع جميع الجهات ذات الصلة للتأكد من التزام هذه الجهات بإزالة العوائق من موقع المشروع.ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع تطوير جزيرة فيلكا وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو استكمال الإجراءات الخاصة للتعاقد مع المكتب الاستشاري العالمي لتنفيذ المشروع والالتزام بالشروط والضوابط وتشكيل فريق عمل برئاسة البلدية تضم وزارات الدفاع والمالية والكهرباء والأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ليتولى دراسة جميع بيانات حصر الملكية الخاصة بالادعاءات ومواقع التخصيص وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات لإنجاز المشروع.كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الخطوات والإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ برنامج عمل الحكومة ووثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي متوسط المدى.ثم أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن اكتتاب المواطنين برأس مال شركة الزور الشمالية الأولى (شركة مساهمة كويتية) وقرر المجلس تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية لإصدار أسهم الشركة المزمع إنشاؤها لبناء وتنفيذ محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) لإنتاج الطاقة والمياه الحلوة لحين إتمام إجراءات الاكتتاب العام.كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

الراي

شركة عالمية لتتبع أموال الكويت المسروقة في ألمانيا

نفذ نواب تعهداتهم بفتح ملفات «الفساد» في وزارة الصحة، وما أثارته «الراي» عن تجاوزات المكتب الصحي الكويتي في ألمانيا، وطالبوا بتفويض شركة عالمية لتتبع «الأموال المسروقة».ففيما تقدم نواب بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في «ما نشر في وسائل الاعلام من قضايا فساد مالية متعلقة بوزارة الصحة»، أعلن النائب سعدون حماد عن تشكيل لجنة تحقيق في «التجاوزات الواقعة على الملحق الصحي في مكتب ألمانيا التي سبق وان نشرت (الراي) تفاصيلها».وقال حمّاد في تصريح صحافي أمس «سنطالب في لجنة التحقيق بتفويض شركة عالمية لتتبع هذه المبالغ، لأنه حسب المعلومات المتاحة لنا، هناك مبالغ حولت من ألمانيا إلى خارجها بواسطة شركة وساطة».وتابع «حتى نتأكد من هذه المعلومات طلبنا تشكيل لجنة تحقيق خاصة فقط لألمانيا حتى نعرف حجم السرقات التي كانت خلال آخر 5 سنوات في مكتب ألمانيا والتي بلغت 136 مليون دينار، وهناك مبالغ أخرى».وأضاف حمّاد ان هناك الكثير من الشكاوى على المكتب الصحي من قبل المستشفيات التي كانت تعطي خصومات له ليس لها أي صفة قانونية والمكتب لاينكرها في تقاريره المالية.وفي الجانب التشريعي، أعلن النائب خالد الشطي عن تقديمه اقتراحاً بقانون يقضي بإلغاء البند الخامس من المادة الرابعة في قانون الجنسية المتعلق بمنح الجنسية للمسلمين فقط.وأوضح الشطي أن «المادة الرابعة تتعارض مع المفهوم القانوني للجنسية وهناك عيب جوهري في البند الخامس الذي يحصر الجنسية الكويتية للمسلمين فقط»، مشيراً إلى ان «العلاقة بين الانسان والله سبحانه وتعالى علاقة إنسانية وليست لها علاقة بالمواطنة جملة وتفصيلاً والدين لله والوطن للجميع».وحذر النائب حمد الهرشاني، الوزراء والمسؤولين في الدولة من مغبة الخضوع للابتزاز الذي يتعرضون له ممن يسمون انفسهم بالمعارضة، بعد أن (عادت حليمة إلى عادتها القديمة)، عبر استخدامهم أسلوب التهديد والوعيد الذي كان يستخدمونه سابقاً للتدخل في عمل السلطة التنفيذية.وطالب الهرشاني في تصريح صحافي الحكومة بنشر أسماء «مدعي محاربة الفساد والمحسوبين عليهم خارج المجلس الذين تدخلوا في مناقصة الانابيب النفطية وصندوق اعانة المرضى».وفي سياق آخر، امهل النائب الدكتور وليد الطبطبائي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح اسبوعين للرد على أسئلته في شأن نشاط الهيئة العامة للاستثمار وخاصة الاستثمارات العقارية «أو صعود المنصة».وعن قرار التجديد لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قال الطبطبائي:«لا مانع لدينا من حيث المبدأ مناقشة مشروع قانون تمديد سن عمل الفريق الفهد إلى ما فوق 65 عاماً، لكننا نطالب بإعادة من تم انهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد ممن لم تتجاوز اعمارهم 51 عاما، وخاصة اعضاء ادارة التحقيقات البالغ عددهم 159 موظفاً تقريباً وبعضهم شباب وما زالوا في قمة العطاء».لكن النائب الدكتورعبد الكريم الكندري استغرب موافقة لجنة الداخلية والدفاع على مشروع القانون المتعلق بمنح الفهد درجة وزير واستثنائه من شرط سن التقاعد، مؤكداً وجود شبهة دستورية واضحة في هذا القانون بسبب الاخلال بمبدأ العدالة.من جانب آخر، رد النائب عادل الدمخي على اتهام النائب أحمد الفضل له من دون ذكر اسمه في جلسة مجلس الأمة الأخيرة بأنه يستثمر في 150 موقعاً لصندوق «اعانة المرضي»، مضيفاً:«اتهمني بأني استغل وضعي النيابي في هذا الاستثمار وهذا كلام كذب وافتراء».واعلن الدمخي انه يستثمر فقط «في 19 موقعاً»، مشيراً إلى ان لديه «مصنع اغذية ويوفر عمالة مدربة»،ولفت إلى انه «كنت أعمل في القطاع العقاري حتى عام 2004 وحققت مكاسب مالية جيدة، ومن ثم توجهت إلى قطاع التغذية حيث اسست شركة عقار للتغذية وأمتلك فيها 39 في المئة، وأنا لست مديراً فيها».وأكد الدمخي:«ليس لدينا شيء نخشاه، ولا املك أي عقار داخل الكويت»، لافتاً إلى انه تقدم أمس لدى مدير بنك الائتمان لكي يحصل على القرض الاسكاني،«لانني ضمن فئة من باع بيته».وذكر ان «لدي فقط شقة تمليك في تركيا... لله الحمد نشتغل بالتجارة وايراد هذه الشركة سالفة الذكر يكفينا وليس لدينا أي دعم حكومي كما الآخرين». ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مرسوم بتولي وزارة الشؤون الاجتماعية توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين في إطار من التكافل الاجتماعي والنهوض بالنشاط الاجتماعي والحركة التعاونية في البلاد، وكذلك تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات التي تحتاج إليها من المواطنين وتقديم المساعدات العامة للأسر الكويتية، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية وجمعيات النفع العام ونشاطات رعاية الطفولة والجمعيات والاتحادات التعاونية، والتعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجالات عملها، والمقاهي الشعبية، وذلك بما يهدف تطوير تلك الخدمات في إطار ما تستهدفه الخطة التنموية في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وتأمين الاستقرار للمواطنين.وأوضح مصدر مطلع ان «المرسوم يأتي لتنظيم العمل في الوزارة وفصل كل ما يتعلق بأمور العمل عنها ليكون تابعاً للهيئة العامة للقوى العاملة».وقال المصدر لـ «الراي» ان المجلس لم يجدد لوكيل وزارة المواصلات حميد القطان، فيما كشف عن موافقة مجلس الخدمة المدنية على نقل رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ مبارك سالم العلي إلى أمن الدولة.

تعطل 5000 استمارة في «الصحة» يهدد بتوقف علاج المرضى بالخارج

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان نحو 5 آلاف استمارة ومعاملة مالية معطلة في وزارة الصحة حدت بوزارة المالية لتأخير التحويلات المالية الخاصة بالوزارة سواء ما يخص التحويلات الشهرية للمكاتب الصحية في الخارج، أو مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة، بسبب تباطؤ القطاع المالي لـ «الصحة» في استكمال تسوياته المالية.وذكرت المصادر ان «وزارة المالية طلبت من الصحة العمل لسرعة الانتهاء من تسوية تلك الاستمارات الموزعة بين سندات ومعاملات متأخرة بسبب الدورة المستندية»، مشيرة إلى «إرسال فريق دعم من المالية إلى الصحة لمتابعة الاعمال بعد تراكم المعاملات».وأفادت المصادر انه «تم تحويل 45 مليون دينار للمكاتب الصحية في شهر نوفمبر الماضي، وخاطبت وزارة الصحة الجهات المالية بأن المكاتب ارسلت عدداً من الكتب تفيد باحتياجاتها الملحة، حيث طلب مكتب واشنطن 230 مليون دولار ما يعادل 69 مليون دينار، وطلب مكتب لندن 55 مليون جنيه استرليني (حوالي 20 مليون دينار)، وطلب مكتب المانيا 30 مليون يورو ما يعادل 10 ملايين دينار، باجمالي نحو 99 مليون دينار».ولفتت إلى «تحويل الوزارة 45 مليون دينار إضافية منذ نحو أسبوعين لتغطية مصروفات المكاتب الصحية عن شهر ديسمبر فقط، ما ينذر بتجدد مشكلة مستحقات المستشفيات والمراكز الصحية التي تعالج المواطنين بالخارج من جديد، مع عدم ارسال الوزارة دفعات شهر يناير وفبراير الجاري الذي شارف على الانتهاء مع ما يتخلله من عطل بمناسبة الأعياد الوطنية، وهو ما قد يدفع بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالخارج إلى تقديم شكاوى للسفارات لعدم سداد مستحقاتها في الوقت المحدد».وأشارت المصادر إلى ان «القطاع المالي في وزارة الصحة قد يواجه مشكلة كبيرة أخرى تتعلق بتسوية الحساب الختامي للوزارة مع قرب انتهاء السنة المالية، خصوصاً في ظل العدد الكبير من الاستمارات المالية المتأخرة والتي تقارب نحو 5 آلاف استمارة مالية، وما قد يترتب على ذلك أيضاً من تأخر في سداد مستحقات المستشفيات والشركات، وامكانية ان تتحمل الوزارة عبئاً يتمثل في تطبيق غرامات مالية عليها ومواجهة شكاوى قضائية بسبب الإخلال بالشروط التعاقدية».ونوهت المصادر إلى ان «وزير الصحة الدكتور جمال الحربي في إطار حرصه على عدم تضرر المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج، ومع ما استمع إليه من ملاحظات من العاملين بالمكاتب الصحية خلال جولته الأخيرة، قد يطلب فتح تحقيق مع مسؤولي القطاع المالي حول أوجه الخلل التي تعتري عمل القطاع، وأسباب تأخر انجاز تلك المعاملات والتي تسببت في تأخير وزارة المالية لصرف التحويلات الخاصة بالوزارة».

الغانم: لا نستطيع مواجهة التحديات منفردين

فيما أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الموقع المتميز الذي تحوزه العلاقات البحرينية-الكويتية مرحباً بزيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «التي من شأنها زيادة تعزيز هذه الروابط الوثيقة بما فيه المصلحة المشتركة للبلدين»، شدد الغانم على الدور الذي تلعبه الديبلوماسية البرلمانية «التي تعد مكملة لأي عمل سياسي تقوم به الحكومات»، فيما قال رئيس وزراء المملكة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن «العلاقات الاخوية بين البلدين تزداد رسوخاً وصلابة مع الأيام»، مشيداً بجهود سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من أجل تحقيق الوحدة والتضامن العربي والخليجي. والتقى الغانم في المنامة ولي العهد ورئيس الوزراء ونظيره البحريني أحمد بن إبراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح والقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد.وشدد الغانم خلال محادثات رسمية مع الملا على «ضرورة التنسيق المستمر والمتواصل بين البرلمانات الخليجية لإنجاحها»، مؤكداً ان «التحديات التي نواجهها جميعاً اليوم لا نستطيع أن نواجهها منفردين».وأشار الغانم إلى ان المطلوب «أن نكون كدول خليجية وعربية وإسلامية كالبنيان المرصوص لمواجهة التحديات والأخطار لنستطيع التغلب عليها»، مضيفاً «ان الكويت والبحرين قد يكونان صغيرين جغرافياً ولكنهما كبيران بشعبيهما، واستطاعا عبر التاريخ التغلب على ضيق الجغرافيا برحابة الانفتاح، كما تغلبا على الأطماع الخارجية»، قائلاً ان «الكويت والبحرين هما عينان في رأس كل خليجي».من جانبه، شدد الملا على «رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للكويت والبحرين»، مبيناً ان «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية موجودة بالبراهين والأدلة».وقال ان جلسة المباحثات الرسمية «أكدت على رفضنا للإرهاب وأن نقف صفاً واحداً لمواجهته، لاسيما وأنه يشكل تهديداً خطيراً للمجتمعات العربية والخليجية».وفي ما يتعلق بالمباحثات الكويتية - الإيرانية، علق الملا بالقول ان «المبادرات الكويتية كثيرة، والكويت دائماً ما تبادر لحفظ السلم دولياً، وهذا ليس غريباً عنها».

النهار

«البلدي» أقر تخصيص أراضٍ لإنشاء وحدات «لمن باع بيته»

أقر المجلس البلدي في جلسته غير العادية أمس برئاسة مهلهل الخالد طلبا بتخصيص أراض لإنشاء وحدات سكنية لمن باع بيته شرق مدينة صباح الأحمد السكنية.وقال مدير عام البلدية احمد المنفوحي خلال الجلسة ردا على استفسارات الاعضاء حول مشكلة الاطارات في منطقة أرحية ان التقارير كانت تشير الى وجود 12 مليون اطار ولذلك تم تكليف شركتين لتقطيع تلك الاطارات وإعادة تدويرها في مدة لا تزيد على ستة اشهر، ولكن بعد بدء العمل تبين انها تزيد على 14 مليونا فامر مجلس الوزراء إما تكليف شركة ثالثة او زيادة الطاقة الاستيعابية للشركتين السابقتين ليتم الانجاز في الموعد المحدد. ووافق المجلس على عدد من الاقتراحات منها تطوير طريق الدائري السادس (جاسم الخرافي) اضافة الى تطوير لوائح وقوانين البناء للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، كما وافق على تخصيص موقعين للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، الى جانب الموافقة على انشاء موقع الكتروني للبلدية يستقبل الشكاوى الكترونيا.وأقر المجلس نشر السيرة الذاتية لتسميات الشوارع على الصفحة الالكترونية للبلدية، كما اقر طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع بصفة مؤقته لإقامة محمية طبيعية بمنطقة الوفرة الزراعية.ووافق كذلك على طلب وزارة الصحة إنشاء مبنى طبي للنساء والأطفال ضمن حدود مستشفى العدان بمنطقة هدية بارتفاع 15 طابقا، كما اقر طلب وزارة الداخلية تخصيص مواقع لحجز المركبات بالمحافظات.

بيئة الكويت.. ثاني أكثر «سُميِّة» في العالم وخطراً على البشر

وضع تقرير بيئي دولي الكويت في المرتبة الثانية عالمياً على سلم البيئات الأكثر سميّة والأخطر على البشر فيما بدا، لافتاً إلى أن الدول الخليجية العربية عموماً احتلت المراكز الأولى في القائمة التي حلت دولة مثل الولايات المتحدة في الموقع 66 منها.ونشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية القائمة تقريراً أعده خبراء مركز إيكو لبيانات الدول ذات البيئات السامة الأخطر على البشر والتي حلّت 8 دول عربية بين مراكزه العشرة الأولى. ويشير التقرير الذي يعرض لبيئات 135 دولة إلى أنه تم إعداد القائمة وفقاً لخمسة عوامل بيئية. وحدد خبراء إيكو تلك العوامل بأنها استهلاك الطاقة للفرد، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود، ومستويات تلوث الهواء، والوفيات التي تحدث بسبب تلوث الهواء، وإنتاج الطاقة المتجددة. والدول العربية التي جاءت على رأس قائمة الأكثر سماً في العالم هي: المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وشغلت المراكز من الأول وحتى السادس بينما حلت ليبيا في المركز الثامن متأخرة عن تركمانستان.وقال التقرير: إن السعودية وهي أكبر منتج للنفط في العالم، تمتلك مقومات كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة مثل ظروف مثالية لإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق ألواح الطاقة الشمسية، ولكنها مهملة، ما يؤدي إلى تردي الحالة البيئية في البلاد.وفي القارة الأوروبية تصدرت لوكسمبورغ القائمة لكن سبب هذا التلوث ليس محلياً بل هو تأثر الدوقية ذات المساحة الصغيرة بالملوثات القادمة من جارتيها الكبيرتين ألمانيا وبلجيكا وكانت فرنسا واسبانيا والسويد هي الأكثر نقاء في أوروبا فيما حلّت الولايات المتحدة بالمركز الـ 66 في القائمة.