اعتبر ان الحكومة دمرت البلد وشريكة في الفساد

قال النائب راكان النصف 'ان السياسة العامة لرئيس الوزارء منذ إستجوابنا لوزير الصحة السابق تؤكد أن حماية الفاسدين هي المسطرة التي تسير علية الحكومة دنا، فالحكومة دافعت عن الوزير العبيدي عبر ملايين الدنانير التي دفعت للعلاج بالخارج واليوم تدافع عن القياديين و، وتضحي بالوزير الحربي'.

وجاء تصريح النصف، عقب تداول أنباء أكدها نواب آخرون عن استقالة وزير الصحة د.جمال الحربي لرفض مجلس الوزراء طلب الوزير إقالة وكيل الوزارة د.خالد السهلاوي.

وأضاف النصف بقوله 'الحكومة بأكملها أصبحت متورطة في جرائم الصحة وشريكة في الإعتداء على المال العام ،

وإستمرار هذة السياسة دمر البلد وستقوده إلى مزيد من الدمار وهو أمر لن نقبل السكوت عنه'.

واضاف ايضا 'نحمل سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية إقالة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بعد رفض الحكومة إقالة قياديين في ملفات عرضها الوزير في إجتماع مجلس الوزراء'.

وختم النصف حديثه بالقول 'القسم الدستوري يحتم علينا حماية الأموال العامة بعد أن تحولت الصحة إلى مغارة علي بابا لقوى فساد بحماية حكومية ولايمكن الإقتراب منها ، وسنبدأ مشاورات نيابية تجاه الخطوة القادمة ضد الحكومة بعد أن أثرت الوقوف مع الفساد ضد الإصلاح'.