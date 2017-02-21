اتهم الحكومة ورئيسها بمحاسبة الشريف و مكافأة الفاسد بعد استقالة الحربي

قال النائب يوسف الفضالة 'تأكد لي تقديم وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بالإستقالة اليوم (امس) بإجتماع مجلس الوزراء و ذلك لرفض طلب الوزير لإقالة وكيل الوزارة خالد السهلاوي'.

‏وتساءل الفضالة خلال حديثه عبر حسابه بالقول 'هل يعقل أن يحمي رئيس الحكومة بإيعاز من 'الدولة العميقة' وكيل وزارة الصحة و يقبل بإستقالة وزير في حكومته يريد الإصلاح و إبعاد الفاسدين؟'.

واضاف بقوله 'إستجواب رئيس الوزراء بات مستحق فهو المسؤول عن السياسة العامة للدولة، فهل يعقل أن يستقيل وزير في الحكومة من أجل بقاء رؤوس الفساد في وزارته؟'.

وأشار بالقول إلى 'إن أصرت الحكومة و رئيسها على نهجها بمحاسبة الشريف و مكافأة الفاسد فإنه يؤكد لنا إستمرار السياسية العامة السيئة للدولة'.

‏وختم حديثه بالقول 'أعلنها الليلة إن تمت هذه الخطوة السيئة ببقاء رؤوس الفساد فإني سأقدم صحيفة إستجواب رئيس الوزراء بتاريخ 5 مارس فهو المسؤول عن السياسة العامة'.