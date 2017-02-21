محاولات لطمطمة إختلاس وتزوير عقد بعد تسجيل القضية

علمت انه تمت يوم الأحد الماضي سرقة مستندات ومحاضر اجتماعات من مكتب ديوان المحاسبة في وزارة التربية ، وكذلك مستندات من سيارة أحد مدققي الديوان المكلفين بالرقابة على الوزارة إثر اكتشاف عملية اختلاس وتزوير في أحد العقود ، وقد تم تسجيل قضية اثبات حالة للواقعة في مخفر الشويخ.

وقالت المصادر ان هناك محاولات كبيرة تبذل من أطراف نافذة للتستر على الموضوع ، ولكنها اصطدمت بتسجيل القضية في المخفر ، لذلك فان جهود تلك الاطراف تركز على احتواء القضية من خلال محاولات التأثير على ادارة المباحث الجنائية في طمطمة الموضوع .