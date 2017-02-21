روسيا: الانتخابات الرئاسية في مارس 2018

(صرح مصدر في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لن يتم تعديل موعد الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة «تاس» اليوم الثلاثاء، عن المصدر القول إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في مارس من عام 2018 .

واعتبر المصدر أن «الحديث عن انتخابات مبكرة هو هراء ويندرج ضمن نظريات المؤامرة».

ووفقا للقانون الروسي بشأن الانتخابات الرئاسية، فإن يوم التصويت هو «الأحد الثاني من نفس الشهر الذي أجري فيه التصويت في الانتخابات الرئاسية العامة السابقة والذي تم فيه انتخاب الرئيس قبل ست سنوات».

وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة قد أجريت في الرابع من مارس من عام 2012.

وبدأ الحديث بشأن إمكانية تعديل موعد الانتخابات الرئاسية بعد تبني قانون في سبتمبر من عام 2015 يعدل موعد انتخابات مجلس الدوما، الغرفة الأدنى من البرلمان. ونتيجة لذلك تم تغيير موعد الانتخابات البرلمانية من ديسمبر إلى سبتمبر من عام 2016 .