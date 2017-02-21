هاكر عراقي يخترق ''سيرفر'' ضمن موقع ترامب

تعرض موقع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب donaldjtrump.com يوم أمس الأحد إلى عملية اختراق على يد هاكر يدعي أنه من العراق، وهو الموقع الذي جرى استعماله أثناء حملة المرشح الرئاسي دونالد ترامب للوصول إلى سدة الرئاسة الأمريكية.

ويتم عرض صورة مع رسالة تركها الهاكر عند محاولة الوصول إلى المخدم الآمن ضمن الموقع secure2.donaldjtrump.com، العامل من خلال منصة إدارة المحتوى والحماية Cloudflare، تشير إلى أن عملية الاختراق تمت من خلال الهاكر المسمى Pro_Mast3r، وأضاف أن لا شيء مستحيل والسلام من أجل العراق.

واحتوت التعليمات البرمجية المصدرية للصفحة على رابط لملف جافا سكريبت موجود على حساب لم يعد يعمل الآن يتبع لموقع جوجل للتعليمات البرمجية Google Code يدعى masterendi، والذي يعتبر مرتبطاً باختراق ثلاثة مواقع أخرى على الأقل.

وقد تم ايقاف الخادم المعني بعملية الاختراق عن العمل منذ ذلك الحين، كما يبدو أنه لا يوجد ارتباط مباشر حالياً بين الخادم المقصود والصفحة الرئيسية للموقع الأساسي.

ويجري استعمال خادم آمن آخر secure.donaldjtrump.com لتسهيل وصول المساعدات المالية للحملة، ولا يبدو حالياً أن هناك اتصال بالخادم المخترق secure2، الذي يستعمل بشكل أساسي لجميع التبرعات المالية للحملة الإنتخابية الرئاسية للرئيس دونالد ترامب، من خلال الموقع الرئيسي.

ولا تظهر عملية بحث عن الهاكر المسمى Pro_Mast3r أي نتائج ذات صلة، لذلك فإنه ليس من الواضح بشكل فعلي من يقف وراء هذا الهجوم وما هو الغرض الذي يخدمه هذا الاختراق.