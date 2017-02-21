في 'يوم الرؤساء'.. مظاهرة في نيويورك مناهضة ترامب

تظاهر آلاف المواطنين في نيويورك ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع 'يوم الرؤساء' الذي تحييه الولايات المتحدة في ثالث يوم اثنين من فبراير/ شباط من كل عام.

وشارك في المظاهرة حوالي 10 آلاف شخص، تجمعوا أمام فندق 'ترامب إنترناشيونال'، مرددين هتافات من قبيل: 'فليرحل دونالد ترامب'، و'الحب لا الكراهية يجعل أمريكا عظيمة'، و'باسم الإنسانية لا لأمريكا الفاشية'.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها رسائل للإدارة الأمريكية الجديدة مثل: 'لا نقبل بأمريكا الفاشية' و'ليس رئيسي'.

من جانبها، حملت المشاركة سيفيليا ماكيدا، وهي مسلمة مكسيكية الأصل، لافتة أعربت فيها عن افتخارها بكونها مكسيكية ومهاجرة ومسلمة.

فيما شاركت المغنية الشابة المسلمة سمر عبد المطلب في المظاهرة، كما حملت المغنية تانيا ترو غيثارها وشاركت خلال المظاهرة بوصلة غنائية.

كما شهدت المظاهرة تجاذبا قصيرا مع مجموعة مؤيدة الرئيس الأمريكي، ورفعت علما مكتوب عليه 'ترامب' أمام المتظاهرين.

وحرصت شرطة نيويورك التي اتخذت إجراءات أمنية مشددة حول الفندق، على ألا يتجاوز المتظاهرون المسار الذي تم تحديده لهم مسبقاً.

وفي 27 يناير/ كانون ثاني المنصرم، أصدر ترامب مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ومنذ توقيعه المرسوم، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني 'سياسات عنصرية'، ولا سيما تجاه العرب والمسلمين.

غير أن قرار ترامب معلق حالياً بموجب قرار قضائي.