نفذاها في جابر الأحمد بسبب الثأر وانتشرت عبر الفيسبوك

عاقبت محكمة الجنايات شقيقين مصريين قتلا مواطنهم بسبب الثار وهربا من الكويت, وتعود القضية إلى اشهر حينما تم العثور على جثة وافد وهربوا عقب تنفيذ الجريمة وكانت بسبب الثأر.

يشار ان عمليات وزارة الداخلية بلاغا من وافد مصري يفيد بوجود معلومة عبر موقع تواصل اجتماعي تفيد بمقتل ابن عمه في منطقة جابر الأحمد وعلى أثره توجهت دوريات أمن محافظة الجهراء إلى موقع البلاغ حينها شاهدوا الوافد المصري غارقاً بدمائه، وذلك نتيجة ضربة من الساطور بالرأس وعليها قاموا باستدعاء الأدلة الجنائية ورفع الجثة واحالتها إلى الطب الشرعي.