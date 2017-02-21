وفيات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017

> حمود ابراهيم الناصر الصقعبي، 82 عاما، (شيع)، الرجال: النزهة، ق2، ش ناصر الصقعبي، ديوان الصقعبي، تلفون: 99664448، قرطبة، ق2، الشارع الأول، ج3، م83، تلفون: 25341035



> رقية احمد الحمود، ارملة/ محمد احمد البحر، 84 عاما، (شيعت)، الرجال: الروضة، ق1، ش عبدالرحمن الداخل، م46، تلفون: 95550095، النساء: الشامية، ق5، ش300، م14، تلفون: 99725595



> نورة ماطر مطلق البغيلي، ارملة/ غنام مزيد البغيلي، 76 عاما، (شيعت)، الرجال: اشبيلية، ق2، ش221، م26، تلفون: 99795312، النساء: اشبيلية، ق1، ش123، م24، تلفون: 99817144



> عبدالكريم محمد هادي النمران، 62 عاما، (يشيع التاسعة من صباح الغد)، الرجال: اشبيلية، ق1، ش132، م13، تلفون: 51000200، النساء: عبدالله مبارك، ق8، ش834، م35، تلفون: 51499539



> نشمي محمد سعد العجمي، 38 عاما، (شيع)، الفحيحيل، ق2، ش3، م119، تلفون: 96616543، 60050071



> عيد ناصر السهلي، 79 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد بمقبرة صبحان)، هدية، ق2، شارع عبدالهادي الهملان، م10، تلفون: 99662888



«إنا لله وإنا إليه راجعون»