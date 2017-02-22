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22/2/2017 2:49:22 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العزب: على رئيس «مكافحة الفساد» وأعضائها... الاستقالة فوراً.. «الجنسية» تبدأ غداً صرف الجواز الإلكتروني.. المطار والهواتف الثابتة.. خصخصة.. أوامر سامية لتطوير المناهج الدراسية... وطنياً


22/2/2017  الآن - صحف محلية  12:44:29 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العزب: على رئيس ...
من جريدة النهار

 

 الجريدة

العزب: على رئيس «مكافحة الفساد» وأعضائها... الاستقالة فوراً

 الحربي يسحب الإدارات التابعة للسهلاوي

 «الجنسية» تبدأ غداً صرف الجواز الإلكتروني

 الأنباء

الأبيض.. «حنّا لها وحنّا أبطالها»

 المطار والهواتف الثابتة.. خصخصة

 الراي

الحربي يدوّر «الصحة»... بعد الاستقالة

 أوامر سامية لتطوير المناهج الدراسية... وطنياً

 إلزام «الجامعة» و«التطبيقي» قبول تعيين الدارسين على حسابهم

 النهار

«فلك السلامة»

 الحربي يجري تدويراً بين وكلاء الصحة

 عطلة الأعياد الوطنية السبت والأحد المقبلان

 


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