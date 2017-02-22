وفيات الأربعاء 22 فبراير 2017

بدر ناصر معكام العجمي – 36 عاما- شيع – الرجال : العدان ، ق 6،ش 6،م41 – النساء : جابر العلي،ق 6،ش 21،م 26 ت:97967936.

عائشة عيسى حسن إسماعيل العثمان، أرملة،أحمد محمد السويلم – 81 – شيعت – الرجال : بيان،ق 3،الشارع الأول،ج 1،م 5 – النساء : بيان،ق 5،ش 2،م 46 ت:55155505 – 60056009.

محمد أحمد عبدالرضا سليم – 28 عاما- شيع – بنيد القار،حسينية عاشور ت:97913139 – 97990090.

بلقيس عبدالرزاق سعيد القهوجي، زوجة،محمد جاسم إبراهيم العبدالسلام – 77 عاما- شيعت – الرجال : المنصورية،حسينية آل ياسين – النساء : الجابرية،ق 12،ش 5،م 36،حسينية أم طلال “العزاء فترة العصر فقط، ت:99603329 – 99075592 – 65557585.

فاطمة فهد سليمان الطخيم، زوجة،عيسى أحمد العون – 79 عاما – تشيع التاسعة صباح الخميس – الرجال : النزهة،ق 3،ش ناصر القطامي،ج 34،م 25 – منزل فهد سليمان الطخيم،على الدائري الثالث مقابل منطقة الروضة – النساء : النزهة،ق 3،ش ناصر القطامي،ج 34،م 23 ت:99370003 – 94442040.

فوزية راشد محمد الدوب – 66 عاما – تشيع بعد صلاة عصر الخميس – الرجال: العارضية،ق 4،ش 4،م 13 – النساء: قرطبة،ق 2،ش 1،ج 2،م 24 ت:66674878 – هاتف نساء،99812805.

نهار حمد راكان المكراد – 74 عاما – يشيع التاسعة صباح الخميس بمقبرة صبحان – الرجال: ديوان حمد المكراد،الصباحية،ق 2،ش 12،م 20 – النساء : هدية،ق 4،ش 7،م 2 ت:50820000 – 97777597.

جاسم محمد احمد السيافي – 76 عاما – شيع – الرجال: المنصورية،حسينية العباسية – النساء: الرميثية،ق 1،شارع الشافعي،م 298 ت:99040395.